Bayburt'ta TOKİ Kura Çekimi: 723 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Bayburt'ta TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 723 konutun noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:26
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında planlanan 723 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura Süreci ve Sonuçların Açıklanması

Kura çekilişi, Bayburt Birinci Noteri denetiminde Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Çekilişler tamamen otomatik kura sistemiyle gerçekleştirildi. Kura sonuçları, noter onayının ardından e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

Kontenjan Dağılımı ve İkinci Şans

TOKİ konutlarının dağılımında; yüzde 5 şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5 engelli vatandaşlara, yüzde 10 üç çocuk ve üzeri ailelere, yüzde 20 emekli vatandaşlara ve yüzde 20 gençlere ayrıldı. Kendi kontenjanlarında hak sahibi olamayan başvurular, 'diğer' kategorisinde yeniden kuraya dahil edilerek ikinci bir şans elde etti.

Başvuru Sayıları

İl merkezi ve ilçelerdeki başvuru sayıları şu şekilde kaydedildi: Bayburt merkez için 500 konuta 5 bin 80 başvuru, Arpalı beldesi için 31 konuta 190 başvuru, Çayıryolu köyü için 20 konuta 41 başvuru, Aydıntepe ilçesi için 30 konuta 256 başvuru, Demirözü ilçesi için 79 konuta 575 başvuru ve Gökçedere beldesi için 63 konuta 95 başvuru alındı.

Tören ve İletilen Mesajlar

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. İl protokolü ile şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla kura çekimi butonuna basılarak, öncelikle engelli vatandaşlar kategorisi başta olmak üzere diğer kategorilerin çekilişleri gerçekleştirildi. Çekilişlerin tamamlanmasıyla Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe, Arpalı, Gökçedere ve Çayıryolu için hak sahipleri belirlendi.

Katılımcıların Sözleri

Emekli kategorisinden başvuran vatandaş Yaşar Köse, daha önce de TOKİ'ye başvurduğunu belirterek, 'Kendi adıma TOKİ'ye başvurdum. Bundan birkaç sene önce yine başvurmuştum. Bu sene de bir kez daha denemek istedim. Artık kısmet. İnşallah Bayburt'tan bir grup arkadaşla birlikte cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Orada Bayburt için bazı taleplerimizi ileteceğiz' dedi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ise kura çekimlerinin tamamlandığını belirterek, 'Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bayburt'ta 723 konutun kura çekimleri gerçekleştirildi. Tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

