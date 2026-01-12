Sakarya'da 2025'te Toplu Taşıma: 15 Milyon Yolcu, %15 Artış

Sakarya'da 2025'te Toplu Taşıma Rakamları Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi verileri paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına ilişkin toplu taşıma kullanım verilerini ve sistem istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre ADARAY ve 41 farklı güzergahta yıl boyunca toplam 15 milyon yolcu ulaşım sağladı.

Belediyenin açıkladığı diğer veriler, toplu taşıma kullanımında bir önceki yıla göre %15 artış olduğunu gösteriyor. Öğrencilere yönelik uygulanan ücretsiz seyahat düzenlemesi kapsamında yıl genelinde 455 bin abonman binişi gerçekleştirildi.

Şehir içi ulaşımda kullanılan Kart54 sistemine 2025 yılında 54 bin 50 yeni kullanıcı dahil olurken, 69 bin 300 kart vize işlemi yapıldı. Vatandaşların ödeme tercihlerinde temassız ödemeler öne çıktı; temassız ödeme sistemi yıl boyunca 1 milyon 640 bin kez tercih edildi.

Ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında şehir genelinde 102 yeni kapalı durağın montajı yapılırken, 858 mevcut durağın bakım ve onarımı tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı bu veriler, kentin toplu taşıma altyapısında hem kullanım artışı hem de yatırım ve bakım çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

AKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILINDA TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDEN FAYDALANAN YOLCU SAYILARINI VE SİSTEM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞTI.