Diyabetik Ayak: Sessiz Tehlike Uzuv Kaybına Yol Açıyor

Op. Dr. Bangin Bekir Candan, diyabetik ayağın ihmal edildiğinde uzuv kaybına kadar gidebileceğini; düzenli bakım, günlük kontroller ve teknolojinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:34
Diyabetik Ayak: Sessiz Tehlike Uzuv Kaybına Yol Açıyor

Diyabetik Ayak: Sessiz Tehlike Uzuv Kaybına Yol Açıyor

Nev Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, diyabet hastalarında ayak sağlığının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, küçük ihmallerin bile diyabetik ayak nedeniyle uzuv kaybına kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Candan, doğru bilgilendirme ve düzenli bakım ile bu tablonun büyük oranda önlenebileceğini söyledi.

Diyabet sadece kan şekeri yüksekliği değildir

Op. Dr. Candan, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık olmadığını, uzun süre kontrol altına alınamayan diyabetin damarları ve sinirleri olumsuz etkilediğini anlattı. Bu etkinin özellikle ayaklarda ciddi problemlere yol açtığını vurgulayan Candan, diyabetik ayağın bu sürecin en ağır sonuçlarından biri olduğunu belirtti.

Candan, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin diyabetik ayak nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 30 saniyede bir kişinin diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle ayağını kaybettiğini söyledi. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 10 bin kişinin diyabete bağlı nedenlerle uzuv kaybı yaşadığını aktardı.

İki temel neden var

Op. Dr. Candan, diyabetik ayak yaralarının oluşumunda iki ana mekanizmanın rol oynadığını ifade etti. Birincisi sinir hasarı (nöropati); ayakta his kaybı geliştiğinde hastanın ağrı, sıcaklık ve basıncı algılayamadığını, ayakkabı içindeki yabancı cisimlerin fark edilmediğini ve uzun süre aynı noktaya basılmasıyla yaraların oluştuğunu anlattı.

İkinci önemli neden ise damar tıkanıklığı. Damar daralması dokulara yeterli oksijen ulaşmasını engellediği için yaraların geç iyileşmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açtığını belirtti.

Basit kontroller hayat kurtarıyor

Diyabetik ayağın önlenmesinde farkındalığın büyük önem taşıdığını söyleyen Candan, hastaların ayaklarını her gün kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayak tabanı ve parmak aralarının mutlaka incelenmesi gerektiğini, iki ayak arasında sıcaklık farkı ya da dokunma hissinde azalma fark edilmesinin erken uyarı işareti olabileceğini belirtti.

Günlük ayak bakımı ihmal edilmemeli

Candan, ayak bakımına dair şu önerileri paylaştı: Ayaklar ılık suyla yıkanmalı ve iyice kurulanmalı; cilt kuruluğunu önlemek için uygun kremler kullanılmalı; tırnaklar düz kesilmeli ve nasırlar bilinçsizce kazınmamalıdır. Pamuksu çoraplar tercih edilmeli, ayaklar kuru tutulmalı ve ortopedik özellikte ayakkabılar kullanılmalıdır. Ayrıca ayakkabı giyilmeden önce içinin kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.

En ufak bir kızarıklık ya da yara fark edildiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Teknoloji umut oluyor

Op. Dr. Candan, teknolojik gelişmelerin diyabetik ayakla mücadelede önemli rol oynadığını belirtti. Akıllı tabanlıkların basınç ve sıcaklık değişimlerini takip ederek ülser riskini erken dönemde haber verebildiğini, ısı sensörlü çoraplar ve 3D yazıcılarla kişiye özel üretilen tabanlıkların da ayak sağlığının korunmasına katkı sunduğunu söyledi.

Diyabetik ayak çözümsüz değil

Son olarak Candan, "Doğru bilgilendirme, düzenli takip ve küçük önlemlerle diyabete bağlı uzuv kayıplarının büyük bir kısmını engellemek mümkün. Küçük bir ihmal, büyük kayıplara yol açabilir" sözleriyle uyardı.

NEV SAĞLIK GRUBU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. BANGİN BEKİR CANDAN, DİYABET...

NEV SAĞLIK GRUBU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. BANGİN BEKİR CANDAN, DİYABET HASTALARINDA AYAK SAĞLIĞININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEREK, KÜÇÜK İHMALLERİN BİLE DİYABETİK AYAK NEDENİYLE UZUV KAYBINA KADAR GİDEBİLEN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU.

NEV SAĞLIK GRUBU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. BANGİN BEKİR CANDAN, DİYABET...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başbağlar'da Kar ve Tipide Kapanan Yolda Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
2
Şadi Özdemir’den Nilüfer’de Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür
3
Sivas Belediyesi ile Baro Arasında Adli Yardım Protokolü — 3 Milyon TL Destek
4
Van'da İleri Düzey Aort Diseksiyon Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
5
Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçik yeni yıla nöbette
6
BUÜ Hastanesi'ne İkinci Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açıldı
7
Türkiye’de En Sık Görülen 7 Vitamin Eksikliği ve Önlemler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları