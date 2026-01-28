Diyabetik Ayak: Sessiz Tehlike Uzuv Kaybına Yol Açıyor

Nev Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, diyabet hastalarında ayak sağlığının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, küçük ihmallerin bile diyabetik ayak nedeniyle uzuv kaybına kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Candan, doğru bilgilendirme ve düzenli bakım ile bu tablonun büyük oranda önlenebileceğini söyledi.

Diyabet sadece kan şekeri yüksekliği değildir

Op. Dr. Candan, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık olmadığını, uzun süre kontrol altına alınamayan diyabetin damarları ve sinirleri olumsuz etkilediğini anlattı. Bu etkinin özellikle ayaklarda ciddi problemlere yol açtığını vurgulayan Candan, diyabetik ayağın bu sürecin en ağır sonuçlarından biri olduğunu belirtti.

Candan, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin diyabetik ayak nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 30 saniyede bir kişinin diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle ayağını kaybettiğini söyledi. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 10 bin kişinin diyabete bağlı nedenlerle uzuv kaybı yaşadığını aktardı.

İki temel neden var

Op. Dr. Candan, diyabetik ayak yaralarının oluşumunda iki ana mekanizmanın rol oynadığını ifade etti. Birincisi sinir hasarı (nöropati); ayakta his kaybı geliştiğinde hastanın ağrı, sıcaklık ve basıncı algılayamadığını, ayakkabı içindeki yabancı cisimlerin fark edilmediğini ve uzun süre aynı noktaya basılmasıyla yaraların oluştuğunu anlattı.

İkinci önemli neden ise damar tıkanıklığı. Damar daralması dokulara yeterli oksijen ulaşmasını engellediği için yaraların geç iyileşmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açtığını belirtti.

Basit kontroller hayat kurtarıyor

Diyabetik ayağın önlenmesinde farkındalığın büyük önem taşıdığını söyleyen Candan, hastaların ayaklarını her gün kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayak tabanı ve parmak aralarının mutlaka incelenmesi gerektiğini, iki ayak arasında sıcaklık farkı ya da dokunma hissinde azalma fark edilmesinin erken uyarı işareti olabileceğini belirtti.

Günlük ayak bakımı ihmal edilmemeli

Candan, ayak bakımına dair şu önerileri paylaştı: Ayaklar ılık suyla yıkanmalı ve iyice kurulanmalı; cilt kuruluğunu önlemek için uygun kremler kullanılmalı; tırnaklar düz kesilmeli ve nasırlar bilinçsizce kazınmamalıdır. Pamuksu çoraplar tercih edilmeli, ayaklar kuru tutulmalı ve ortopedik özellikte ayakkabılar kullanılmalıdır. Ayrıca ayakkabı giyilmeden önce içinin kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.

En ufak bir kızarıklık ya da yara fark edildiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Teknoloji umut oluyor

Op. Dr. Candan, teknolojik gelişmelerin diyabetik ayakla mücadelede önemli rol oynadığını belirtti. Akıllı tabanlıkların basınç ve sıcaklık değişimlerini takip ederek ülser riskini erken dönemde haber verebildiğini, ısı sensörlü çoraplar ve 3D yazıcılarla kişiye özel üretilen tabanlıkların da ayak sağlığının korunmasına katkı sunduğunu söyledi.

Diyabetik ayak çözümsüz değil

Son olarak Candan, "Doğru bilgilendirme, düzenli takip ve küçük önlemlerle diyabete bağlı uzuv kayıplarının büyük bir kısmını engellemek mümkün. Küçük bir ihmal, büyük kayıplara yol açabilir" sözleriyle uyardı.

