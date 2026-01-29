Niğde'de TOKİ'nin 2 bin 604 Sosyal Konutunun Hak Sahipleri Noter Huzurunda Belirlendi

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde’de yapılacak 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura töreni ve katılım

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi yoğun katılımla takip edildi. Projeler, merkez, ilçe ve beldeleri kapsayacak şekilde yürütüldü.

Başvurular ve sonuç

Niğde genelinde 20 bin 953 geçerli başvuru alındığı belirtilirken, kura sonucunda 2 bin 604 vatandaş konut sahibi olma hakkı kazandı.

Şeffaflık ve erişim

Şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimi, salonda bulunamayan vatandaşlar için canlı yayınla da takip edilebildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, programda yaptığı konuşmada "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akmeşe, projenin yüksek kira bedelleri ve artan konut maliyetleri karşısında vatandaşlara güvenli ve sağlıklı yaşam alanları sunduğunu, uzun vadeli ve erişilebilir ödeme imkanlarıyla aile bütçesine katkı sağladığını ifade ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da konuşmasında, sağlık, tarım, spor ve kültür alanlarında olduğu gibi konut alanında da büyük projeleri hayata geçirmeye devam edildiğini belirterek kura heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadığını dile belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurada ismi çıkmayan vatandaşların üzülmemesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konut alanında dünyada örnek gösterilecek bir vizyon ortaya koyduğunu söyleyen Özdemir, Niğde Belediyesi olarak konut projelerinde sorumluluk almaya devam edeceklerini, 2026 yılı içerisinde belediye eliyle yaklaşık yüz konut için ihale yapılmasının planlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar sosyal konut projelerinin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin kısa süre içerisinde milyonlarca vatandaşı barındıracak konutları hayata geçirebilen güçlü bir devlet olduğunu, teslim edilen ve yapımı süren konutlarla vatandaşların yaralarının sarılmaya devam ettiğini vurguladı.

TOKİ Planlama ve Projeler Dairesi Başkanı Serhat Gürkan, 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası’nın Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olduğunu belirterek, hak sahibi olan vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayacakları sıcak yuvalara kavuşacaklarını ve kurada ismi çıkmayanlar için sosyal konut projelerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcı grupları için kuralar çekildi.

