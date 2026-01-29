Doruk Nilüfer'de Da Vinci Robotik Cerrahi: Bursa'ya Yeni Dönem

Doruk Sağlık Grubu, Da Vinci robotik cerrahi sistemi ile Bursa’da fark yaratıyor. Doruk Nilüfer Hastanesi, İstanbul ve Ankara'dan sonra 3 ay önce Da Vinci’yi Bursa’ya kazandırdı ve bugüne kadar 100’den fazla cerrahi opere gerçekleştirdi. Sistem, genel cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları, göğüs ve baş boyun cerrahisi alanlarında kullanılıyor.

Uygulama Alanı ve Hasta Çekiciliği

Da Vinci robotik cerrahi, başta ABD, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan ileri bir teknoloji. Doruk Nilüfer Hastanesi’nin uygulamaları, yurtdışından hastaların da ilgisini çekiyor ve birçok kanser cerrahisinde tercih ediliyor.

Yönetimden Perspektif

Dr. Ömer Yavuz Namlı, Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı: "Robotik cerrahi, cerrahinin evriminde çığır açan bir dönüm noktasıdır. Geleneksel cerrahi tekniklerinin ötesine geçen bu yöntem, teknoloji ile tıbbın güçlü bir işbirliğidir."

Dr. Ayhan Kalyoncu, Doruk Sağlık Grubu Genel Müdürü: "Cerrahi operasyonlarda gelinen en son nokta olan Da Vinci robotik cerrahi sistemini Bursa’ya geçtiğimiz aylarda kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu teknoloji ürolojiden genel cerrahiye, jinekolojik onkolojiden göğüs cerrahisine birçok kanser ameliyatında kullanılabilmektedir."

Uzman Görüşleri ve Klinik Avantajlar

Prof. Dr. Arif Demirbaş (Üroloji Uzmanı): "Prostat kanseri cerrahisinde amacımız sadece onkolojik sonuçlar değil, aynı zamanda hastanın idrar tutma ve cinsel fonksiyonlarını da korumaktır. Da vinci robotik cerrahinin mükemmel görüntülemesi sayesinde mükemmel sonuçlar alabiliyoruz."

Dr. Tuğrul Türker (Üroloji Uzmanı): "Böbrek tümörlerinde amaç çoğu zaman yalnızca tümörlü kısmı çıkarıp böbreği korumaktır. Robotik cerrahiyle bu işlemi kontrollü ve güvenli bir şekilde yapabiliyoruz."

Dr. Ömer Yalkın (Genel Cerrahi Uzmanı): "Kolon, rektum ve mide kanserlerinde dar alanlarda çalışıyoruz. Da Vinci’nin büyütülmüş görüntüsü ve esnek kolları, tümörü çevre dokulardan daha güvenli ayırmamızı sağlıyor."

Dr. Serkan Fatih Yeğen (Genel Cerrahi Uzmanı): "Robotik cerrahiyle hastanın iyileşme süreci daha hızlı oluyor. Böylece hasta iş ve sosyal yaşamına daha hızlı dönüyor."

Doç. Dr. Mehmet Bayrak (Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı): "Da Vinci’nin 7 eksende 540 derece dönen kolları sayesinde tümör dokularını temizlerken çevre dokuları daha iyi koruyabiliyoruz."

Sonuç: Doruk Nilüfer Hastanesi, Da Vinci robotik cerrahi ile Bursa’da ileri cerrahi uygulamalarını genişleterek hem onkolojik hem de fonksiyonel açıdan hasta odaklı sonuçlar elde ediyor.

