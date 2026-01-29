Kocaeli İtfaiye'den Kuzuyayla ve Aytepe'de Zorlu Kış Tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekibi, Kuzuyayla ve Aytepe'de üç günlük çığ ve kış eğitim programı kapsamında zorlu saha tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:08
Kocaeli İtfaiye'den Kuzuyayla ve Aytepe'de Zorlu Kış Tatbikatı

Kocaeli İtfaiye'den Kuzuyayla ve Aytepe'de Zorlu Kış Tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi, kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla ve Aytepe mevkilerinde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Eğitim programı ve uygulamalar

Tatbikat, üç günlük çığ ve kış arama kurtarma eğitim programının ilk bölümü olarak Aytepe Diriliş Kampı'nda başladı. Eğitimlerde personele harita, navigasyon ve GPS kullanımı, coğrafi ve grid koordinat sistemleri, kamp kurulumu, yürüyüş teknikleri ile sedye taşıma ve transfer yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Saha tatbikatı ve kurtarma operasyonu

İkinci aşamada ise Kocaeli İtfaiyesi eğitmenleri gözetiminde uygulamalı eğitimler ve saha tatbikatları yapıldı. Programın son bölümünde senaryo gereği Kuzuyayla mevkisinde kaybolduğu bildirilen bir kişinin konum bilgisi doğrultusunda arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çığ bölgesine yürüyerek ulaşan ekipler, sondalama çalışmaları sonucunda ulaştığı kazazedeyi sedye yardımıyla güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI ARAMA KURTARMA EKİBİ, KIŞ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI ARAMA KURTARMA EKİBİ, KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ MERKEZİNDEN KUZUYAYLA VE AYTEPE MEVKİLERİNDE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI ARAMA KURTARMA EKİBİ, KIŞ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Üsküdar'da Yapı Kayıt Belgeli Evi Yıktı: Aile Sokakta Kaldı
2
Demirkent'e Modern Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu Açıldı
3
Eşini ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Soma'ya Ruh Sağlığı Merkezi Getirdi
4
Çine Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği: Türk Kızılayı İş Birliği
5
AKİB’de Türkiye Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Sinan Erdoğan Atandı
6
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı
7
Keçiören Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları