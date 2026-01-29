Kocaeli İtfaiye'den Kuzuyayla ve Aytepe'de Zorlu Kış Tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi, kış turizminin önemli merkezlerinden Kuzuyayla ve Aytepe mevkilerinde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Eğitim programı ve uygulamalar

Tatbikat, üç günlük çığ ve kış arama kurtarma eğitim programının ilk bölümü olarak Aytepe Diriliş Kampı'nda başladı. Eğitimlerde personele harita, navigasyon ve GPS kullanımı, coğrafi ve grid koordinat sistemleri, kamp kurulumu, yürüyüş teknikleri ile sedye taşıma ve transfer yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Saha tatbikatı ve kurtarma operasyonu

İkinci aşamada ise Kocaeli İtfaiyesi eğitmenleri gözetiminde uygulamalı eğitimler ve saha tatbikatları yapıldı. Programın son bölümünde senaryo gereği Kuzuyayla mevkisinde kaybolduğu bildirilen bir kişinin konum bilgisi doğrultusunda arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çığ bölgesine yürüyerek ulaşan ekipler, sondalama çalışmaları sonucunda ulaştığı kazazedeyi sedye yardımıyla güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

