Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık 2025'te Okullar Tatil

Kayseri Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:37
Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık 2025'te Okullar Tatil

Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten 31 Aralık 2025 açıklaması

Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava koşullarının neden olabileceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliğinin de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

KAYSERİ’DE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN SÜRE İLE ARA VERİLDİ.

KAYSERİ’DE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN SÜRE İLE ARA VERİLDİ.

