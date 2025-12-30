Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık 2025'te Okullar Tatil

Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten 31 Aralık 2025 açıklaması

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

