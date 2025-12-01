Başiskele'de yangında itfaiye eri Cihat Oruç, oksijen maskesini vererek vatandaşı kurtardı

Başiskele'de 5 katlı binadaki yangında itfaiye eri Cihat Oruç, kendi oksijen maskesini vererek Ali O.'yu kurtardı; öncelik insan sağlığı oldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:43
Yeniköy Mahallesi'nde 5 katlı binada sabah yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan Ali O.'yu fark etti. Bu sırada ekipte görevli itfaiye eri Cihat Oruç, kendi oksijen maskesini çıkarıp vatandaşa takarak nefes almasını sağladı. Ali O., pencere kenarına getirilip merdivenli araçla aşağı indirildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grubu’nda görevli itfaiye eri Cihat Oruç, yaşananları aktardı: "Sabah vardiyayı aldığımızda arkadaşlarla beraber arabalarımızı kontrol ettikten sonra anons geldi. Evin yandığı yer bizim bölgemiz değildi. Oraya takviye olarak gittik. Hemen hemen Başiskele itfaiyesiyle aynı anda olay yerine vardık. Başiskele itfaiyesi müdahaleye başladığında biz de bir hortum atma gereği duyduk. İçeriye girdiğimizde yukarıda mahsur kalmalar olduğunu duyduk. Attığımız hortumu bırakarak direkt mahsur kalan vatandaşların yanına çıktım. Önceliğimiz insan kurtarmak, canlı kurtarmak. Her ne olursa olsun ilk önceliğimiz canlı" dedi.

Oruç, müdahale anını şu sözlerle anlattı: "Yanar vaziyetteydi, binayı tahliye etmemiz lazımdı. Üst kata çıktığımda vatandaşın dumandan etkilendiğini gördüm. Onu alarak camın yanına doğru çektim. Sakin olmasını söyledim. Dumandan etkilendiğini, konuşamadığını, nefes alamadığını söyledi. Almış olduğumuz eğitimlerden dolayı sakin olmasını, nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz. Ben maskemi çıkarttım, vatandaşa verdim. Dumandan etkilenme ihtimalim var ama ben vatandaş gibi panik yapmadım. Sonuçta duman yukarıya çıkıyor, devamlı çıkacak bir yer arıyor. Ben yerdeyim, kendimi biraz daha geri çektim. Dumanın olmadığı yerlerde biraz daha durdum. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyorum. Devamlı benim kontrolümün altındaydı. 'İyi misin? diye sordum sürekli. Merdiven aracına varana kadar hiçbir sıkıntı yoktu.'"

İtfaiye ekiplerinin önceliğinin insan kurtarmak olduğu vurgulandı; olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları ekiplerce sürdürüldü.

