Başiskele'de Yarıyıl Tatili: Kitaphane'nin Kapasitesi 102 Kişi Arttı

Başiskele Belediyesince açılan Kitaphane, yeni katla oturma kapasitesini 102 kişi artırdı; öğrenciler yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak için burayı tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:58
Başiskele'de Yarıyıl Tatili: Kitaphane'nin Kapasitesi 102 Kişi Arttı

Başiskele'de Yarıyıl Tatilinin Adresi: Kitaphane

Kitaphane, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ilk tercihi haline geldi. Başiskele Belediyesince ilçeye kazandırılan merkez, tatili daha verimli geçirmek isteyen öğrencilere sessiz ve düzenli bir çalışma ortamı sunuyor.

Kapasite ve Hizmetler

Yeni katın açılmasıyla birlikte oturma kapasitesi 102 kişi artırılan Kitaphane, aynı anda daha fazla öğrenciye hizmet verebilecek duruma geldi. Özellikle sınavlara hazırlanan gençler, genişleyen çalışma alanları sayesinde yarıyıl tatilini planlı ve verimli şekilde değerlendiriyor.

Merkez, zengin kitap arşivi ve dijital kütüphane imkanlarıyla dikkat çekiyor. Bu olanaklar, öğrencilerin hem akademik gelişimine hem de okuma alışkanlıklarının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Öğrenciler İçin Fırsat

Yarıyıl tatilini daha kaliteli geçirmek isteyen öğrenciler, Kitaphane'deki geniş oturma düzeni ve sessiz çalışma alanları sayesinde ders programlarını burada uyguluyor. Başiskele'deki aileler ve gençler, bu merkezi tercih ederek tatili etkili ve verimli geçiriyor.

BAŞİSKELE'DE KAPASİTESİ ARTIRILAN KİTAPHANE, YARIYIL TATİLİNDE DE ÖĞRENCİLERİN AKININA UĞRAMAYA...

BAŞİSKELE'DE KAPASİTESİ ARTIRILAN KİTAPHANE, YARIYIL TATİLİNDE DE ÖĞRENCİLERİN AKININA UĞRAMAYA DEVAM EDİYOR.

BAŞİSKELE'DE KAPASİTESİ ARTIRILAN KİTAPHANE, YARIYIL TATİLİNDE DE ÖĞRENCİLERİN AKININA UĞRAMAYA...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dilovası'ndaki Katlı Otopark Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor
2
Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan
3
Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle
4
TÜRASAŞ 2025'te Rekor Kırdı: 801 Vagon Üretildi — Bakan Uraloğlu Açıkladı
5
Talas’ta 7 Yıllık Muhtar Buluşmaları Reşadiye’de Sürdü
6
Uzmandan boyun fıtığı uyarısı: Telefona bakarken boyuna 25-30 kg yük biniyor
7
KIZILELMA’nın Kadın Pilot Ekip Lideri Elif Ergin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları