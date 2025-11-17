Başkale Beyaza Büründü: Kar Günlük Yaşamı Zorlaştırdı

Van'ın Başkale ilçesi, gece başlayan yağmurun sabaha karşı kara dönüşmesiyle beyaza büründü; kar günlük yaşamı ve işyerlerini etkiledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:42
Başkale Beyaza Büründü: Kar Günlük Yaşamı Zorlaştırdı

Başkale beyaza büründü

İlçede yaşam ve müdahale

Van'ın Başkale ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı kara dönüştü ve yer yer tipi şeklinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı zorlaştırdı.

İlçe merkezinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizlemeye başladı. İş yerinin damını ve önünü temizleyen Osman Alp, kar yağışının yeni mevsimin habercisi olduğunu söyledi.

Esnaf Osman Alp, "Başkale’ye bu yıl kış normalden biraz geç geldi. Kaynak sularımız kurmuş. Kuraklık var. Bu karın gelmesi Başkale için, Türkiye için ve dünya için güzel. Karı seviyoruz. Başkale rakım olarak yüksek bir yer. Karla mücadelemiz her zaman sürüyor. Daha da kar yağacak biliyoruz. 1 metreyi geçecek karları bekliyoruz" dedi.

Belediye ekipleri ise kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
2
Sapanca'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Alev Topuna Döndü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
3
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar
4
Bel Ağrısına Karşı Uzmandan 10 Tavsiye — Uzm. Dr. Göksel Çelebi
5
Başiskele'de 'Gönül Bağı' Hane Ziyaretleri Yeniden Başladı
6
Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor
7
Menteşe'de Atık Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Ömer Kaya Ölü Bulundu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı