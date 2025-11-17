Başkale Beyaza Büründü: Kar Günlük Yaşamı Zorlaştırdı

Başkale beyaza büründü

İlçede yaşam ve müdahale

Van'ın Başkale ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı kara dönüştü ve yer yer tipi şeklinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı zorlaştırdı.

İlçe merkezinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizlemeye başladı. İş yerinin damını ve önünü temizleyen Osman Alp, kar yağışının yeni mevsimin habercisi olduğunu söyledi.

Esnaf Osman Alp, "Başkale’ye bu yıl kış normalden biraz geç geldi. Kaynak sularımız kurmuş. Kuraklık var. Bu karın gelmesi Başkale için, Türkiye için ve dünya için güzel. Karı seviyoruz. Başkale rakım olarak yüksek bir yer. Karla mücadelemiz her zaman sürüyor. Daha da kar yağacak biliyoruz. 1 metreyi geçecek karları bekliyoruz" dedi.

Belediye ekipleri ise kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.