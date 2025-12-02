Başkale'de 60 kilogram skunk ele geçirildi

Van jandarması Oğulveren Mahallesi'nde operasyon düzenledi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu 60 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "Yapılan operasyon neticesinde 60 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadelede benzer operasyonları kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

