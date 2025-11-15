Başkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Van’ın Başkale ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, 2400 rakımlı bölgeler başta olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü; ulaşımda zorluk yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:44
Başkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Başkale'de kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar

Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. 2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçe merkezinin yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Etkilenen mahalleler ve ulaşımda aksaklık

İlçeye 60 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Sualtı Mahallesi yoğun kar nedeniyle tamamen karla kaplandı. Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere Tüneli mevkisinde ise kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı; bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karla mücadele çalışmaları

Olası ulaşım aksaklıklarının önlenmesi için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yol güvenliğinin sağlanması amacıyla müdahalelerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerin uyarılarına göre tedbirli olmaya devam ediyor.

