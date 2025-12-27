Başkan Arıkan’dan Söke Belediyesi’ne Yeni Otobüs

Tamamı bağışla temin edildi, ilk kullanım Söke 1970 Spor’un deplasmanlarında olacak

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın girişimleriyle, Söke Belediyesi araç parkına yeni bir otobüs kazandırıldı. Tamamı bağış yoluyla temin edilen otobüs için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Söke’ye getirilen otobüsün üzerindeki giydirme çalışmaları tamamlandı. Yeni aracın, başta TFF 3. Lig’deki temsilcimiz Söke 1970 Spor Kulübü olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde diğer kurumsal faaliyetlerde de kullanılabileceği belirtildi.

Belediye yetkilileri, aracın spor kulübü ve farklı organizasyonlara önemli katkı sağlayacağını ve ciddi bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve bağış destekleriyle kente değer kazandıran hamleler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hizmet odaklı çalışmalarımızın daha etkin halini bundan sonraki süreçte Sökemiz daha çok hissedecek".

