Kocaeli'ye 3 Haftada 10 Tramvay, 68 Otobüs ve 42 İş Makinesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 3 haftada tamamen öz kaynaklarla 10 tramvay, 68 otobüs ve 42 iş makinesini kente kazandırdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:44
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi filoyu güçlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 3 haftada kente 10 tramvay, 68 otobüs ve 42 iş makinesi kazandırdı. Yeni araçların tamamı öz kaynaklarla alındı.

Belediye, hem dev projelerle kenti kalkındırmayı sürdürüyor hem de vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için araç filosunu büyütüyor. Başkan Tahir Büyükakın, yeni araçların önünde verdiği pozu sosyal medyada "Miras değil alın teri" notuyla paylaşarak, "Çalışıyoruz, alıyoruz. Milletimizin kaynağını yine milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı.

Teslimatlar ve filo detayları

Toplu taşımada raylı sistem payını artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık tarihinde düzenlenen törende 10 yeni tramvayı hizmete sundu. Böylece kent genelindeki tramvay sayısı 18'den 28'e yükseldi.

16 Aralık'ta hizmete alınan 68 otobüs ile çevre dostu, konforlu ve son model araçlar filoya eklendi; böylece otobüs sayısı 750'ye yaklaştı.

Belediye son olarak dün düzenlenen teslimatla 42 yeni iş makinesini filosuna kattı. Yol bakımı, kar temizleme, asfalt yama ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak bu araçlarla toplam iş makinesi sayısı 352'ye ulaştı.

Başkan Büyükakın, teslimat törenlerinde belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan yatırımlara vurgu yaparak, bu araçların vatandaşlara daha iyi hizmet sunacağını belirtti.

