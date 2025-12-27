2026'da Dijital Vergi Denetimi Sıkılaşıyor: Fatura Hataları Hızla Yakalanacak

E-fatura ve e-belge denetimleri işletmeleri daha dikkatli olmaya zorluyor

Vergi denetimlerinde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, 2026 yılında fatura kontrollerinin çok daha sıkı hale gelmesi bekleniyor. Yanlış veya eksik düzenlenen faturalar, önümüzdeki dönemde çok daha hızlı tespit edilerek işletmeler açısından ciddi cezalara yol açabilir.

E-fatura ve entegrasyon firmalarından BirFatura'nın CEO'su İbrahim Bayır, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-belge sistemleri üzerinden yaptığı çapraz kontrollerin her geçen yıl arttığını belirtti. Bayır, yanlış veya eksik düzenlenen faturaların daha hızlı tespit edileceğini ve hatalı fatura kesen mükelleflerin farkında olmadan inceleme sürecine girebileceğini söyledi.

Bayır ayrıca şu uyarıda bulundu: "Eskiden fark edilmeyen detaylar, artık saniyeler içinde tespit ediliyor. 2026’da denetimler daha analitik ve otomatik olacak. Bu da fatura hatalarının çok daha hızlı cezaya dönüşmesi anlamına geliyor."

Yoğun iş temposunda yapılan küçük hataların artık tolere edilmediğine dikkat çeken Bayır, risk oluşturan hata örneklerini şu şekilde sıraladı: yanlış vergi veya TC kimlik numarası, hatalı KDV oranı, eksik ya da hatalı mal ve hizmet tanımı, yanlış tarihli veya mükerrer fatura, e-fatura zorunluluğu olmasına rağmen kağıt fatura kesilmesi.

Bayır, manuel faturalama süreçlerinin artık büyük risk taşıdığını vurgulayarak, işletmelere ön kontrol mekanizmaları ve dijital otomasyon çözümleri ile hata payını minimuma indirmelerini önerdi. Uzmanlar da 2026 yılına hazırlık çerçevesinde firmaların fatura süreçlerini şimdiden gözden geçirmesi, mali müşavirleriyle koordineli çalışması ve dijital altyapılarını güçlendirmesi gerektiğini kaydediyor.

BİRFATURA’NIN CEO’SU İBRAHİM BAYIR