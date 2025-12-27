DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda

Gebze Belediyesi, Meteoroloji uyarısıyla 425 personel ve 73 araçla karla mücadeleye geçti; ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumları öncelikli.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:52
Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda

Gebze'de kar alarmı: 425 personel, 73 araç teyakkuzda

Belediye sahada, öncelik ana arterler ve hastane yolları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısı üzerine Gebze Belediyesi tüm birimleriyle alarma geçti. 425 personel ve 73 araç ile sahada görev yapacak ekipler, ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Karla mücadele hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, hazırlık sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte ekiplerimizi anında harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 425 personelimiz vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre görev yapacak. Ekiplerimiz kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürecek."

Karla mücadelede sahada yer alacak araç ve iş makinelerine ilişkin bilgi veren Başkan Büyükgöz, elimizdeki araç envanterini şu şekilde sıraladı: 7 tuzlama robotu, 14 beko loder, 2 greyder, 15 kamyon, 9 kamyonet, 1 bobcat, 2 mini tuzlama aracı ve 23 çift kabinli araç olmak üzere toplam 73 araç ve iş makinesi hazır durumda. Ayrıca 6 bin ton tuz stoğu bulunduruluyor.

Başkan Büyükgöz, karla mücadelede öncelikli güzergahların ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler olduğunu vurgulayarak vatandaşlara, "Olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçilmesini rica ediyorum. Gebze Belediyesi olarak kış şartlarına karşı sahadayız ve görevimizin başındayız" çağrısında bulundu.

METEOROLOJİDEN GELEN KAR UYARISININ ARDINDAN GEBZE BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE ALARMA GEÇTİ. 425...

METEOROLOJİDEN GELEN KAR UYARISININ ARDINDAN GEBZE BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE ALARMA GEÇTİ. 425 PERSONEL VE 73 ARAÇLA SAHADA GÖREV YAPACAK EKİPLER, ANA ARTERLER, HASTANE YOLLARI VE KAMU KURUMLARININ BULUNDUĞU BÖLGELERDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK.

METEOROLOJİDEN GELEN KAR UYARISININ ARDINDAN GEBZE BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE ALARMA GEÇTİ. 425...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'ye 3 Haftada 10 Tramvay, 68 Otobüs ve 42 İş Makinesi
2
Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda
3
Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü — UNESCO Dünya Mirası
4
Beyşehir’de Hayvan Sağlığına Sıkı Takip: Şap ve Brusella Aşıları Devam Ediyor
5
Uraloğlu: Turuncu ekipler karla mücadelede 7/24 görev başında
6
Tarsus'ta Tozkoparan Şehitleri Dualarla Anıldı
7
Tarsus’ta 27 Aralık’ta Helva İkramı ile Şehitler Anıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti