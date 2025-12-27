Gebze'de kar alarmı: 425 personel, 73 araç teyakkuzda

Belediye sahada, öncelik ana arterler ve hastane yolları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısı üzerine Gebze Belediyesi tüm birimleriyle alarma geçti. 425 personel ve 73 araç ile sahada görev yapacak ekipler, ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Karla mücadele hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, hazırlık sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte ekiplerimizi anında harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 425 personelimiz vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre görev yapacak. Ekiplerimiz kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürecek."

Karla mücadelede sahada yer alacak araç ve iş makinelerine ilişkin bilgi veren Başkan Büyükgöz, elimizdeki araç envanterini şu şekilde sıraladı: 7 tuzlama robotu, 14 beko loder, 2 greyder, 15 kamyon, 9 kamyonet, 1 bobcat, 2 mini tuzlama aracı ve 23 çift kabinli araç olmak üzere toplam 73 araç ve iş makinesi hazır durumda. Ayrıca 6 bin ton tuz stoğu bulunduruluyor.

Başkan Büyükgöz, karla mücadelede öncelikli güzergahların ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler olduğunu vurgulayarak vatandaşlara, "Olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçilmesini rica ediyorum. Gebze Belediyesi olarak kış şartlarına karşı sahadayız ve görevimizin başındayız" çağrısında bulundu.

