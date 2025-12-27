Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar

Kızılcahamam'da kar yağışı Soğuksu Milli Parkı'nı beyaza bürüdü

Kartpostallık kış manzaraları ziyaretçileri büyüledi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Soğuksu Milli Parkı, yoğun beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, özellikle milli parkta çam ağaçlarının dallarında biriken karlar ve yürüyüş yollarını kaplayan beyaz örtüyle dikkat çekici bir kış atmosferi oluşturdu.

Sabahın ilk ışıklarıyla parka gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, karla kaplanan orman dokusunu ve sisle bütünleşen manzarayı fotoğraflamak için alanı doldurdu. Ziyaretçiler, ortaya çıkan masalsı görüntüleri ölümsüzleştirdi.

Soğuksu Milli Parkı aynı zamanda dron ile havadan görüntülendi; geniş açıdan çekilen kareler bölgenin beyaz örtü altındaki etkileyici dokusunu gözler önüne serdi.

