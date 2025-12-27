DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar

Kızılcahamam'da etkili kar yağışı, Soğuksu Milli Parkı'nı beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; fotoğrafçılar ve doğa tutkunları o anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:55
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar

Kızılcahamam'da kar yağışı Soğuksu Milli Parkı'nı beyaza bürüdü

Kartpostallık kış manzaraları ziyaretçileri büyüledi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Soğuksu Milli Parkı, yoğun beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, özellikle milli parkta çam ağaçlarının dallarında biriken karlar ve yürüyüş yollarını kaplayan beyaz örtüyle dikkat çekici bir kış atmosferi oluşturdu.

Sabahın ilk ışıklarıyla parka gelen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, karla kaplanan orman dokusunu ve sisle bütünleşen manzarayı fotoğraflamak için alanı doldurdu. Ziyaretçiler, ortaya çıkan masalsı görüntüleri ölümsüzleştirdi.

Soğuksu Milli Parkı aynı zamanda dron ile havadan görüntülendi; geniş açıdan çekilen kareler bölgenin beyaz örtü altındaki etkileyici dokusunu gözler önüne serdi.

SOĞUKSU MİLLİ PARKI, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANARAK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

SOĞUKSU MİLLİ PARKI, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANARAK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

SOĞUKSU MİLLİ PARKI, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANARAK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BURTOM 2026 Stratejisini Açıkladı: Sağlık Turizmi ve Geriatriye Öncelik
2
2026'da Dijital Vergi Denetimi Sıkılaşıyor: Fatura Hataları Hızla Yakalanacak
3
Kayseri'de Karla Mücadele: 156 Araç ve 421 Personel Sahada
4
Bahçeli: "Günümüzün Süleyman" Recep Tayyip Erdoğan, "Sinan" Murat Kurum
5
Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu başladı: Gençlerle akıllı şehir çözümleri
6
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar
7
Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti