Başkan Arslan’dan çağrı: İkametinizi Taşköprü’ye alın — İller Bankası payı için adres güncelleme

Başkan Arslan’dan çağrı: "İkametinizi Taşköprü’ye alın, geleceğimize birlikte sahip çıkalım"

Taşköprü Belediyesi, ilçe merkezinin hizmet kapasitesinin artırılması ve İller Bankası’ndan aktarılan payın yükseltilmesi amacıyla hemşehrilerine adres güncelleme çağrısında bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İller Bankası payının nüfus verilerine göre belirlendiğini hatırlatarak, yılın büyük kısmını Taşköprü’de geçiren ancak ikametgahı köylerde veya ilçe dışında görünen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Arslan, ilçenin hak ettiği hizmetleri daha hızlı, güçlü ve kapsamlı şekilde alabilmesi için nüfusun doğru kayıtlı olmasının önemine vurgu yaptı. Başkanın sözleri şöyle: "İlçemizin hak ettiği hizmetleri daha hızlı, daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde alabilmesi için nüfusumuzun doğru şekilde kayıtlı olması büyük önem taşımaktadır. Taşköprü’de yaşayan hemşehrilerimizin adreslerini ilçe merkezine almaları, ilçemizin gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır".

