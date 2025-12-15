DOLAR
Başkan Arslan’dan çağrı: İkametinizi Taşköprü’ye alın — İller Bankası payı için adres güncelleme

Başkan Hüseyin Arslan, İller Bankası payı ve hizmet kapasitesini artırmak için Taşköprü’de yaşayanlardan ikamet adreslerini ilçe merkezine almalarını istedi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:46
Başkan Arslan’dan çağrı: İkametinizi Taşköprü’ye alın — İller Bankası payı için adres güncelleme

Başkan Arslan’dan çağrı: "İkametinizi Taşköprü’ye alın, geleceğimize birlikte sahip çıkalım"

İller Bankası payı ve hizmet kapasitesi için adres güncelleme çağrısı

Taşköprü Belediyesi, ilçe merkezinin hizmet kapasitesinin artırılması ve İller Bankası’ndan aktarılan payın yükseltilmesi amacıyla hemşehrilerine adres güncelleme çağrısında bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İller Bankası payının nüfus verilerine göre belirlendiğini hatırlatarak, yılın büyük kısmını Taşköprü’de geçiren ancak ikametgahı köylerde veya ilçe dışında görünen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Arslan, ilçenin hak ettiği hizmetleri daha hızlı, güçlü ve kapsamlı şekilde alabilmesi için nüfusun doğru kayıtlı olmasının önemine vurgu yaptı. Başkanın sözleri şöyle: "İlçemizin hak ettiği hizmetleri daha hızlı, daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde alabilmesi için nüfusumuzun doğru şekilde kayıtlı olması büyük önem taşımaktadır. Taşköprü’de yaşayan hemşehrilerimizin adreslerini ilçe merkezine almaları, ilçemizin gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır".

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇE MERKEZİNİN HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE İLLER BANKASI’NDAN...

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇE MERKEZİNİN HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE İLLER BANKASI’NDAN AKTARILAN PAYIN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA HEMŞEHRİLERİNE ADRES GÜNCELLEME ÇAĞRISINDA BULUNDU.

