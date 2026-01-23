Başkan Bilal Özdoğan'dan Hacılar'da Örnek Kan Bağışı Duyarlılığı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı'nın Millet Kıraathanesi'ndeki kan bağışı kampanyasına katılıp vatandaşları desteğe çağırdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:14
Türk Kızılayı'nın Millet Kıraathanesi'ndeki kampanyası

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı tarafından Hacılar’da düzenlenen kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulundu.

Millet Kıraathanesi’nde kurulan Kızılay Kan Bağış Noktasını ziyaret eden Başkan Özdoğan, vatandaşları kan bağışına davet etti.

"Sadece 30 dakikamızı ayırarak, kan bağışı bekleyen milyonlarca cana umut olabiliriz. Sağlığı müsait olan tüm hemşehrilerimi, Millet Kıraathanemizde Kızılay Kan Merkezimiz tarafından kurulan Kan Bağış Noktası’na davet ediyorum. Kan bağışı saat 16.30’a kadar devam edecektir. Bir ünite kan, bir hayat demektir."

Toplumsal dayanışmanın ve gönüllülüğün önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, kan bağışının süreklilik arz eden hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları bu anlamlı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

