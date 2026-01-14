Başkan Büyükkılıç: Erciyes Türkiye'nin Kış Turizminde Amiral Gemisi

Başkan Büyükkılıç, 2025-2026 sezonunda Erciyes'in dolup taşığını; 112 km pist ve 1,5 m karla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:31
Sezon yoğunluğu ve ziyaretçi ilgisi sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem hafta sonu hem de hafta içi yerli ve yabancı yüz binlerce kayak severi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezini ziyaret etti. Ziyaret, merkezin 2025-2026 kış sezonunda da yoğun ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.

Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye'nin en büyük ve donanımlı kayak merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya standartlarındaki altyapısı ve modern tesisleriyle merkezin bu sezon 3 milyon ziyaretçi hedeflediği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimindeki merkez, hafta sonları ve hafta içleri dolup taşıyor; soğuk hava şartlarına rağmen kayak severler Erciyes'in keyfini çıkarıyor.

18 Aralık 2025'te sezon açılışını yapan Başkan Büyükkılıç, merkezin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, Konya'dan, Adana'dan, İzmir'den, Polonya'dan, Çekya'dan hatta Brezilya'dan gelen misafirlerin bulunduğunu aktardı.

Ocak ayı ortasında kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu ifade eden Büyükkılıç, '1,5 metre civarında kar yüksekliğine ulaştık. Dolayısıyla sömestir tatilinde yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizin gönül huzuruyla bu güzel ortamda kayacağı, eğleneceği, dinleneceği ve profesyonel kayakçılara da en güzel ortamı sunan bir kayak merkezi olarak tüm dostları buraya bekliyoruz' dedi.

Büyükkılıç, Erciyes'in dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek merkez olduğuna dikkat çekerek, yurt içi ve yurt dışından kayak tutkunlarını Erciyes'e davet etti ve 'Sömestir tatilinde gençlerimizi bekliyoruz' sözlerini ekledi.

Büyükkılıç, merkezde tatil yapan yerli ve yabancı kayak severlerle buluşarak minik kayak tutkunlarıyla ilgilendi ve ziyaretçilere keyifli tatiller diledi. Kayakçılar tesisler ve hizmetler hakkında memnuniyetlerini ileterek Başkan'a teşekkür etti.

Başkan ayrıca Erciyes çevresinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnafla sıcak sohbetler gerçekleştirdi ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf, ilgi ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

