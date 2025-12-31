DOLAR
Başkan Çiftçi: Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda mutlu sona yaklaştık

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’ndaki çalışmaların son aşamasına gelindiğini açıkladı; salon FİBA standartlarında ve 3 bin 500 kişilik olacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:38
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartlarda inşa edilen yeni salonda çalışmaların sonuna yaklaşıldı. İlçeye kazandırılan basketbol sahası Uluslararası Basketbol Federasyonu (FİBA) standartlarına uygun olarak inşa ediliyor ve tamamlanmasıyla birlikte 10 branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına imkan sağlayacak.

Proje, Atatürk Mahallesi'nde 5 dönüm arazi üzerinde yükseliyor ve tribün kapasitesi yaklaşık 3 bin 500 kişi olarak planlandı. Tamamlandığında salon, Çayırova Belediyesi Basketbol takımına da ev sahipliği yapacak.

"Mutlu sona yaklaştık"

Çiftçi, çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Yükleniyor. İlçemizin spor altyapısına değer katacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda mutlu sona yaklaştık. Çalışmalarının büyük bölümünü tamamladığımız bu büyük eseri, çok kısa süre sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirecek, yeteneklerini keşfedecek ve onları geleceğin yıldız sporcuları olarak yetiştirecek spor kompleksi spor kenti Çayırova vizyonumuzun güçlü bir parçası olacak".

Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikasının en kısa sürede tamamlanarak 7’den 70’e tüm Çayırovalıların hizmetine açılması bekleniyor.

