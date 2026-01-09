Başkan Çolakbayrakdar: Güçlü Türkiye’nin temeli gençlerimizdir

Kocasinan Belediyesi'nin "Kocaburger" buluşması Samı Yangın Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her hafta bir okulu ziyaret ettikleri "Kocaburger" programı kapsamında bu kez Samı Yangın Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan okulda yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretime verdikleri desteği vurgulayarak örnek projelerle eğitimi güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çolakbayrakdar ziyaret sırasında şunları kaydetti: "Gençlere ne kadar iyi imkânlar sağlarsak, o kadar donanımlı yetişirler. Gençler, bu şehrin ve ülkenin geleceğidir"

Başkan Çolakbayrakdar sözlerine devam etti: "Kocaburger’ çalışmamız, okullarda her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bir etkinliktir. Bu vesileyle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Aslında bu etkinlik işin bahanesi; asıl güzel olan sizlerle aynı ortamda bulunabilmek ve enerjinizden istifade edebilmektir. Hepinize sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Şu anda lise çağındasınız. İçinde bulunduğunuz zamanın değerini iyi bilin; çünkü bir daha bu yıllara dönemezsiniz. Üniversite hayallerinizin farkındayız, inşallah hepsi gerçekleşecek. Ancak bulunduğunuz anın kıymetini bilmeyi asla ihmal etmeyin. Şartlar ne olursa olsun, asla pes etmeyin. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İyi bir eğitim aldıktan sonra meslek ve zanaat sahibi olacak, aileler kuracak ve evlatlar yetiştireceksiniz. Hayat su gibi akıp geçiyor. Sizler gibi evlatlar yetiştiren tüm aileleri tebrik ediyorum. Her zaman ve her şartta yanınızdayız."

Okul Müdürü Mehmet Uyar da Başkan Çolakbayrakdar'ı öğrenci ve eğitimcinin dostu olarak niteleyerek şunları kaydetti: "Sayın Başkanımız, TÜBİTAK projelerimiz olsun ve diğer konular olsun her zaman destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun"

Ziyaret, öğrencilerle sohbet ve projeler üzerine değerlendirmelerle sona erdi. Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak eğitime desteğin süreceğini bir kez daha vurguladı.

