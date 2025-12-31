DOLAR
Başkan Erol: Dualarımız Dünyada Adaletin Hakim Olması İçin

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yeni yıl mesajında mazlumların gözyaşlarının dinmesi, dünyada adalet ve ilçede hizmet vurgusu yaptı. 2026 için sağlık diledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:26
Yeni yıl mesajında mazlum coğrafyalar ve yerel hizmet taahhüdü

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yayımladığı yeni yıl mesajında "Yeni yıla başlarken dualarımız, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarının dinmesi ve Dünya’da adaletin hâkim olması içindir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erol, mesajında bir yılı daha geride bırakırken yeni yılın ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulüm, savaş ve insanlık dramlarının hepimizin yüreğini yaktığını vurguladı.

Erol, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlumların yanında, haksızlığın karşısında durmaya devam ettiğini belirtti. Yerelde ise bu vizyonu taşıyan temsilciler olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Başkan ayrıca, Yükselen Kent Buharkent için hizmet üretmeye, yatırımları artırmaya ve eser-siyaset anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Yeni yılda ilçenin her mahallesinde hizmet odaklı projelerin süreceğini ifade etti.

Mesajını birlik ve beraberlik çağrısıyla sürdüren Erol, daha güçlü bir Buharkent ve daha güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Son olarak 2026 yılının Buharkent, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek herkesi saygı ve muhabbetle selamladı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

