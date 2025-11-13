Başkan Gençay: "Daha güzel bir Didim için el birliği ile çalışıyoruz"

Balat Mahallesi'nde 'Mahallemi Dinliyorum' buluşması

Didim Belediyesi tarafından, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip kalıcı çözümler üretmek amacıyla başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmalarının son durağı Balat Mahallesi oldu. Toplantıda Başkan Gençay, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Toplantı, Balat Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve Balat Mahallesi sakinleri katıldı.

Halkın taleplerini tek tek dinleyen Başkan, dile getirilen sorunların çözülmesi için belediye birim amirlerine gerekli talimatları verdi ve öncelikli konuların takibinin yapılmasını istedi.

Başkan Hatice Gençay toplantıda, "Daha güzel bir Didim için el birliği ile çalışıyoruz" diye konuştu ve buluşmaların hızlı çözüm üretme odağıyla devam edeceğini vurguladı.

Mahalle Buluşmalarının ilk etabı tüm mahallelerde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte her mahalle yeniden ziyaret edilerek ilk toplantılarda iletilen talepler değerlendirilecek ve buluşmalar tekrarlanacak. Böylece her mahallenin gelişimi yerinde takip edilecek ve çözüm odaklı çalışmalar sürdürülecek.

