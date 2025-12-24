DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

Başkan Gençay: Mavişehir Yenileme Projesiyle Hak Ettiği Değere Kavuşacak

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Mahallesi'nde pazaryeri ve çevresini kapsayan kapsamlı yenileme projesini başlattıklarını, sosyal ve estetik kazanımlar hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:58
Başkan Gençay: Mavişehir Yenileme Projesiyle Hak Ettiği Değere Kavuşacak

Başkan Gençay: Mavişehir Yenileme Projesiyle Hak Ettiği Değere Kavuşacak

Didim'de kapsamlı dönüşüm başladı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Mahallesi'nde pazaryeri ve çevresini kapsayan kapsamlı bir yenileme projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Çalışmalar başladı ve bölgenin çehresi önemli ölçüde değişecek.

Projede bisiklet yolu, yürüyüş yolu, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve çeşitli hizmet alanları yer alıyor. Modern kent yaşamına uygun planlamayla mahalle hem sosyal hem de estetik açıdan önemli bir kazanım elde edecek.

Ayrıca proje kapsamında peyzaj düzenlemeleri, otopark alanları ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirilecek; bölgeye görsel zenginlik katacak yeşil alanlar oluşturulacak. Amaç, halkın güvenli, konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği mekânları artırmak ve mahallede yaşam standardını yükseltmektir.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim’imizin her mahallesini eşit hizmet anlayışıyla ele alıyoruz. Mavişehir Mahallemiz, sahip olduğu potansiyel ile hak ettiği değere kavuşuyor. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile mahallemizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturacağız. Halkımızın sosyal yaşamına katkı sunacak bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

BAŞKAN GENÇAY: "MAVİŞEHİR HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK"

BAŞKAN GENÇAY: "MAVİŞEHİR HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK"

BAŞKAN GENÇAY: "MAVİŞEHİR HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK"

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Şehir Hastanesi: 2 milyon 345 bin poliklinik ve 67 bin ameliyat
2
Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
3
Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım: 21 Ayda 684 Vatandaşa Destek
4
Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor
5
Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
6
Ankaralı Coşkun ve Başkaya Çifti 'Ne Bilsin Eller' Telif Davasında Uzlaştı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor