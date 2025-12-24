Başkan Gençay: Mavişehir Yenileme Projesiyle Hak Ettiği Değere Kavuşacak

Didim'de kapsamlı dönüşüm başladı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Mahallesi'nde pazaryeri ve çevresini kapsayan kapsamlı bir yenileme projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Çalışmalar başladı ve bölgenin çehresi önemli ölçüde değişecek.

Projede bisiklet yolu, yürüyüş yolu, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve çeşitli hizmet alanları yer alıyor. Modern kent yaşamına uygun planlamayla mahalle hem sosyal hem de estetik açıdan önemli bir kazanım elde edecek.

Ayrıca proje kapsamında peyzaj düzenlemeleri, otopark alanları ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirilecek; bölgeye görsel zenginlik katacak yeşil alanlar oluşturulacak. Amaç, halkın güvenli, konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği mekânları artırmak ve mahallede yaşam standardını yükseltmektir.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim’imizin her mahallesini eşit hizmet anlayışıyla ele alıyoruz. Mavişehir Mahallemiz, sahip olduğu potansiyel ile hak ettiği değere kavuşuyor. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile mahallemizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturacağız. Halkımızın sosyal yaşamına katkı sunacak bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

