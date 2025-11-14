Başkan Güngör: Manavgat 24 milyon gecelemeyle rekor kırdı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör: 2025'in ilk 9 ayında Manavgat'ta 24 milyon geceleme gerçekleşti; bu, Türkiye genelindeki 120 milyon yabancı gecelenmenin yaklaşık yüzde 20'si.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:33
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleşen 120 milyon yabancı gecelemenin yaklaşık %20'sinin Manavgat'ta

Turizm Databank verilerine göre, Manavgat 24 milyon geceleme ile İstanbul, Muğla, Aydın ve İzmir gibi turizmde öncü illeri geride bırakarak, Antalya'dan sonra Türkiye genelinde en fazla geceleme yapılan destinasyon oldu. Antalya'nın ilçeleri arasında da açık ara lider konumda olan Manavgat, %19,9 pay ile Alanya'yı (%14,8), Kemer'i (%9,8) ve Serik'i (Belek) (%9,3) geride bıraktı.

Manavgat turizmde lokomotif konumunu sürdürüyor

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın yıllardır Türkiye turizminin lokomotifi konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, 2025 yılı itibarıyla elde edilen 24 milyon gecelemenin ilçenin sahip olduğu turizm potansiyelinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Güngör, "Bu başarı, turizmi sadece bir konaklama faaliyeti olarak görmeyip, deneyim, kültür, doğa ve misafirperverliği bir araya getiren bütüncül bir anlayışla yönettiğimizin kanıtıdır. Manavgat’ı sürdürülebilir turizm anlayışıyla geliştirmeye devam ederken hem yerel ekonomiye değer katıyor hem de ülkemizin turizmdeki itibarını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güngör sözlerini şöyle sürdürdü: "Manavgat’ın başarısı tesadüf değildir; yerel işletmelerimizin turizme olan katkısı ve kültürel mirasımızın korunması, ilçemizi ulusal ve uluslararası platformda öne çıkardı. Bu başarı yalnızca sayısal büyüklükle ölçülemez; turistlerin kentimizden aldıkları deneyimlerin kalitesi ve tekrar ziyaret oranları, Manavgat’ın sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olduğunu gösteriyor."

Turizmde deneyim ve çeşitlilik

MATSO Başkanı Güngör, Manavgat'ı ziyaret eden turistlerin ilçeden yalnızca keyifli bir tatil değil, aynı zamanda kültürel, doğa ve gastronomi deneyimleriyle ayrıldığının altını çizdi. "Bu anlayışla hareket ederek turizmin çeşitlenmesini ve derinleşmesini sağlıyoruz. Manavgat’ta her ziyaretçi, Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliğinin bir parçasını deneyimliyor. Bu vizyonla çalışmaya devam ederek hem turizm kalitesini hem de çeşitliliği artırarak turizm gelirini yükselteceğiz" dedi.

Manavgat’ın turizm başarısında emeğe teşekkür

Başkan Güngör, Manavgat’ın turizmde elde ettiği başarıda en büyük payın turizm yatırımcıları ve Manavgat iş dünyasına ait olduğunu belirterek, bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etti. "Manavgat’ın bugün turizmde ulaştığı konum, son yıllarda sektöre çok önemli katkılar sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, yıllardır özveriyle çalışan, yatırım yapan ve ilçemizi dünya turizminin önemli merkezlerinden biri haline getiren üyelerimizin gayretiyle mümkün olmuştur. Turizmin her alanında emek veren tüm işletmecilerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

