Başkan Özdoğan Ankara'da Hacılar İçin 2026 Planlarını ve Hacılar-Erciyes Yolu'nu Görüştü

Başkan Özdoğan Ankara’da Hacılar için temaslarını sürdürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlamalar kapsamında başkent Ankara’da bir dizi temas ve görüşmede bulundu.

Mustafa Elitaş ziyareti: 2026 planları masaya yatırıldı

Program çerçevesinde Başkan Özdoğan, ilk olarak AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret ederek Hacılar’a dair 2026 planlamalarını ve devam eden ile planlanan projeleri kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede ilçenin gelişim sürecinde tecrübe ve birikimin önemine vurgu yapıldı.

Başkan Özdoğan, Elitaş’ın Hacılar’a gösterdiği yakın ilgi ve güçlü desteğin kendileri için değerli olduğunu belirterek, samimi ev sahipliği ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Karayolları görüşmesi: Ulaşım altyapısına odak

Ankara programı kapsamında Başkan Özdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ile birlikte Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam’ı da ziyaret etti. Toplantıda özellikle Hacılar-Erciyes Yolu Projesi başta olmak üzere ilçenin ulaşım altyapısı ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Özdoğan, Hacılar-Erciyes Yolu Projesi’nin ilçenin ekonomik, sosyal ve turistik gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı; yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini ve kurumlar arası işbirliği ile sürecin titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam’a ilgi ve alakaları için teşekkür eden Başkan Özdoğan, ilçeye verdikleri destekten dolayı Vekil Murat Cahit Cıngı’ya da şükranlarını iletti.

Geleceğe dönük kararlılık

Başkan Özdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen temasların Hacılar’ın geleceğine yönelik planlamalara önemli katkı sunduğunu belirterek, ilçeye kazandırılacak yeni projeler için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

