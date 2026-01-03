Başkan Özen: Braille Bir Lütuf Değil, Temel Bir Haktır

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen'in açıklaması

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 4 Ocak Dünya Braille Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Braille alfabesinin görme engelliler için yalnızca bir yazı sistemi değil, eşitliğin, bağımsızlığın ve insan onuruna yakışır bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Özen, 4 Ocak’ın, Braille alfabesinin mucidi Louis Braille’in doğum günü olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Henüz 15 yaşındayken geliştirdiği Braille alfabesiyle Louis Braille, görme engellilerin bilgiye erişimini mümkün kılmış, onları başkalarına bağımlı olmadan okuyabilen, yazabilen ve üretebilen bireyler haline getirmiştir".

Braille alfabesinin yıllar ve teknolojik gelişmelere rağmen önemini koruduğunu belirten Özen, "Braille, teknolojinin alternatifi değil, onun tamamlayıcısıdır. Braille yoksa erişim yoktur, erişim yoksa eşitlikten söz edilemez" ifadelerini kullandı.

Özen, bugün Braille materyallerin yetersizliği, kamusal alanlarda Braille kullanımının sınırlı olması ve toplumsal farkındalık eksikliğinin sürdüğünü belirterek, çözüm çağrısı yaptı. Açıklamasında şu noktayı özellikle vurguladı:

"Eğitimden kamu hizmetlerine kadar her alanda Braille alfabesinin yaygınlaştırılması bir tercih değil, bir zorunluluktur". Özen, başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere eğitim kurumları ve özel sektörü, Braille kullanımını artırmaya, erişilebilir materyaller üretmeye ve görme engellilerin bilgiye engelsiz erişimi konusunda daha sorumlu adımlar atmaya davet etti.

