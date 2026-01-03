DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Başkan Özen: Braille Bir Lütuf Değil, Temel Bir Haktır

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 4 Ocak Dünya Braille Günü'nde Braille alfabesinin eşitlik ve erişim hakkı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:58
Başkan Özen: Braille Bir Lütuf Değil, Temel Bir Haktır

Başkan Özen: Braille Bir Lütuf Değil, Temel Bir Haktır

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen'in açıklaması

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 4 Ocak Dünya Braille Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Braille alfabesinin görme engelliler için yalnızca bir yazı sistemi değil, eşitliğin, bağımsızlığın ve insan onuruna yakışır bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Özen, 4 Ocak’ın, Braille alfabesinin mucidi Louis Braille’in doğum günü olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Henüz 15 yaşındayken geliştirdiği Braille alfabesiyle Louis Braille, görme engellilerin bilgiye erişimini mümkün kılmış, onları başkalarına bağımlı olmadan okuyabilen, yazabilen ve üretebilen bireyler haline getirmiştir".

Braille alfabesinin yıllar ve teknolojik gelişmelere rağmen önemini koruduğunu belirten Özen, "Braille, teknolojinin alternatifi değil, onun tamamlayıcısıdır. Braille yoksa erişim yoktur, erişim yoksa eşitlikten söz edilemez" ifadelerini kullandı.

Özen, bugün Braille materyallerin yetersizliği, kamusal alanlarda Braille kullanımının sınırlı olması ve toplumsal farkındalık eksikliğinin sürdüğünü belirterek, çözüm çağrısı yaptı. Açıklamasında şu noktayı özellikle vurguladı:

"Eğitimden kamu hizmetlerine kadar her alanda Braille alfabesinin yaygınlaştırılması bir tercih değil, bir zorunluluktur". Özen, başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere eğitim kurumları ve özel sektörü, Braille kullanımını artırmaya, erişilebilir materyaller üretmeye ve görme engellilerin bilgiye engelsiz erişimi konusunda daha sorumlu adımlar atmaya davet etti.

ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBE BAŞKANI BAYRAM ÖZEN, 4 OCAK DÜNYA BRAİLLE GÜNÜ DOLAYISIYLA...

ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBE BAŞKANI BAYRAM ÖZEN, 4 OCAK DÜNYA BRAİLLE GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, BRAİLLE ALFABESİNİN GÖRME ENGELLİLER İÇİN YALNIZCA BİR YAZI SİSTEMİ DEĞİL, EŞİTLİĞİN, BAĞIMSIZLIĞIN VE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR YAŞAMIN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU VURGULADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası Belediyesi'nden Soba Yardımı Başladı
2
Şuhut’ta dondurucu soğuk: Gali Çayı buz tuttu
3
Yenişehir Havalimanı'nda Umre Akını: Yıllık 20 Bin Yolcuya Ulaşıldı
4
Bakan Göktaş Kars'ta Şehit Yakınlarıyla Gönül Sofrasında Buluştu
5
Kayseri'de Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nden 'Çalık TV' ile Okul Stüdyosu
6
AYESOB'ta Yılın İlk Şoförler ve Otomobilciler Kurul Toplantısı
7
Giresun UMKE, karla kapanan köyde 91 yaşındaki hastayı kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları