Başkan Palancıoğlu İnecik Tesisleri'nde Saha Çalışanlarını Ziyaret Etti

Melikgazi'de birlik, dayanışma ve hizmet vurgusu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik birimlerdeki saha çalışanlarıyla bir araya gelerek özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti.

İnecik Tesisleri'nde çevre koruma, veterinerlik, sıfır atık, ulaşım ve makine ikmal ekiplerini ziyaret eden Palancıoğlu, Melikgazi’ye uyum, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde hizmet ettiklerini ve bu çalışma şeklinin hizmetlere yansıdığını belirtti.

"Bugün güne belediyemizin İnecik Tesisleri’nde çevre koruma, veterinerlik, sıfır atık, ulaşım ve makine ikmal çalışanlarımızı ziyaret ederek başladık. Biz Melikgazi’de büyük bir aileyiz. Melikgazi’de yaklaşık 1.800 kişi çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak, Türkiye’de en güzel hizmet eden, en çok okul yapan, en çok sağlık merkezi yapan, en çok park yapan, en çok cami ve Kur’an kursu yapan, birçok hizmette en önde olan, borcu olmayan belediyelerden biriyiz. Fidan değil ağaç dikiyoruz. Yaptığımız tüm hizmetleri sizlerle, sizin emekleriniz ile yapıyoruz. Rabbim yaptığımız hizmetleri kabul buyursun. Ülkemizin, şehrimizin gelişmesi ve daha da büyümesi için çalışıyoruz. Bu yıl da aynı performansla daha da çok çalışarak Melikgazi’mize güzel hizmetler kazandıracağız. Emek veren, özveri ile çalışan tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum"

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin hizmet anlayışı ve personelin fedakârlığına dikkat çekerek, aynı kararlılıkla çalışmaların süreceğini ifade etti.

