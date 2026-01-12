Başkan Palancıoğlu Sahada: Melikgazi'de Karla Mücadele 7/24

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sabahın ilk saatlerinde sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı; ekipler 7/24 görevde.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:39
Ekiplerle birlikte sabah mesaisi başladı

Sabahın erken saatlerinde ekiplerin çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yolları açık, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla mesai arkadaşlarıyla birlikte özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, saha çalışmalarını bizzat yönettiğini aktardı.

Başkan Palancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cenabı Allah’ın bereketi kar yağıyor. Su kaynaklarımız tarım için son derece önemli. Arkadaşlar karın yağdığı ilk andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. Ben de bizzat ekibimle birlikte sahadayım. Güne saat 05.00’te Eskişehir Bağları Bölgesindeki 3 mahallemizi temizleyerek başladık. Ardından Battalgazi, Hunat, Cumhuriyet, Erenköy, Tacettin Veli, Kılıçaslan, Yıldırım Beyazıt, Gültepe, Esenyurt Mahallelerimizde çalışma yaparak yolların güvenli ve temiz olmasını sağladık. Gündüze doğru yağışın yağmura dönüşmesi işimizi daha da kolaylaştırdı. Islanan kar daha kolay temizlendi. Lütfen kış lastiği olmadan yola çıkmayalım. Şehrimizde kar yağışı devam ettiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak. Melikgazi Belediyemize 0530 2539191 ve 0352 2521333 numaralı whatsapp ihbar hatlarımızdan 7/24 ulaşabilirsiniz. Karla mücadele ekibimiz koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kar kış demeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim" dedi.

Ekipler 7/24 görevde. İhbar ve destek için WhatsApp hatları: 0530 2539191 ve 0352 2521333.

Palancıoğlu, vatandaşlara kış lastiği uyarısında bulunarak, ekiplerin karla mücadelede koordineli ve aralıksız çalışma sürdüreceğini belirtti.

