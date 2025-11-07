Başkan Pütün, Kırkpınar Başpehlivanı Hüseyin Çokal'ı Ziyaret Etti

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kırkpınar’ın Altın Kemerli Başpehlivanı Hüseyin Çokal’ı Denizli’de ziyaret etti; anılar paylaşıldı ve iyi dilekler iletildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:17
Başkan Pütün, Kırkpınar Başpehlivanı Hüseyin Çokal'ı Ziyaret Etti

Başkan Pütün, Kırkpınar Başpehlivanı Hüseyin Çokal'ı Evinde Ziyaret Etti

Ziyarette anılar, dostluk ve teşekkür mesajları

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Beyağaç Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri Ağası Nadir Yanık, Hüseyin Kaplan ve İsmail Yarımca ile birlikte, 1982, 1983 ve 1984 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Altın Kemerli Başpehlivanı, Devlet Sporcusu Hüseyin Çokal'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Başpehlivan Hüseyin Çokal, güreş hatıralarını anlatarak misafirleriyle hoş sohbet etti.

Sosyal medya üzerinden ziyareti duyuran Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1982, 1983 ve 1984 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Altın Kemerli Başpehlivanı, Devlet Sporcusu hemşehrimiz Hüseyin Çokal’ı; Önceki Dönem Kale Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yarımca, Güreş Ağamız Nadir Yadık ve Hüseyin Kaplan ile birlikte Denizli’deki evinde ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri için kendisine teşekkür ediyor, Allah’tan hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ALTIN KEMERLİ BAŞPEHLİVANI...

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ALTIN KEMERLİ BAŞPEHLİVANI HÜSEYİN ÇOKAL’I EVİNDE ZİYARET ETTİ.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ALTIN KEMERLİ BAŞPEHLİVANI...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
3
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
4
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
5
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
6
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi
7
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı