Başkan Pütün, Kırkpınar Başpehlivanı Hüseyin Çokal'ı Ziyaret Etti

Başkan Pütün, Kırkpınar Başpehlivanı Hüseyin Çokal'ı Evinde Ziyaret Etti

Ziyarette anılar, dostluk ve teşekkür mesajları

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Beyağaç Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri Ağası Nadir Yanık, Hüseyin Kaplan ve İsmail Yarımca ile birlikte, 1982, 1983 ve 1984 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Altın Kemerli Başpehlivanı, Devlet Sporcusu Hüseyin Çokal'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Başpehlivan Hüseyin Çokal, güreş hatıralarını anlatarak misafirleriyle hoş sohbet etti.

Sosyal medya üzerinden ziyareti duyuran Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1982, 1983 ve 1984 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Altın Kemerli Başpehlivanı, Devlet Sporcusu hemşehrimiz Hüseyin Çokal’ı; Önceki Dönem Kale Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yarımca, Güreş Ağamız Nadir Yadık ve Hüseyin Kaplan ile birlikte Denizli’deki evinde ziyaret ettik. Nazik misafirperverlikleri için kendisine teşekkür ediyor, Allah’tan hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

