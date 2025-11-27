Başkan Türkcan: Sarpdere-Damarlı Yolu Hak Ettiği Değere Kavuşuyor

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Sarpdere-Damarlı yolunda süren çalışmaların devlet desteğiyle hızlandığını ve yolun hak ettiği standarda ulaşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:49
Başkan Türkcan: Sarpdere-Damarlı Yolu Hak Ettiği Değere Kavuşuyor

Başkan Türkcan: Sarpdere-Damarlı Yolu Hak Ettiği Değere Kavuşuyor

Sahada inceleme yapıldı; destek ve memnuniyet vurgusu

Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, uzun süredir vatandaşların beklediği Sapdere-Damarlı yolunda çalışmaların devam ettiğini, devletin güçlü desteğiyle yolun hak ettiği değere kavuşacağını söyledi.

Başkan Türkcan, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ilçeye kazandırılan değerli yatırımın sahadaki ilerleyişini değerlendirdi. Sapdere-Damarlı yolunun uzun yıllardır vatandaşlar tarafından beklenen bir yol olduğunu aktaran Türkcan, ulaşımda güvenlik ve konfor açısından bu güzergahın önemine dikkat çekti.

Türkcan, sahadaki titiz çalışmayı, ekiplerin özverisini ve devlet desteğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıyan bir güzergahtır. Sahada gördüğümüz titiz çalışma, ekiplerimizin özverisi ve devletimizin güçlü desteğiyle bu yolun artık hak ettiği standarda kavuştuğunu görmek bizlere büyük bir memnuniyet veriyor."

Başkan Türkcan, hizmetlerin ilçeye kazandırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a şükranlarını sundu.

Türkcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün vatandaşlarımızla birlikte sahadaydık, hem çalışmaların ilerleyişini gördük, hem de hemşehrilerimizin memnuniyetini ve dualarını aldık. Bu birliktelik, bu dayanışma, hizmet üretme azmimizi daha da güçlendirmektedir. Allah'ım, ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bizler, milletimizin emanetini taşımanın sorumluluğuyla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BELEDİYE BAŞKANI İSA TÜRKCAN VE BERABERİNDEKİLERİN ÇALIŞMALARI İNCELEMESİ

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?