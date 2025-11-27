Başkan Türkcan: Sarpdere-Damarlı Yolu Hak Ettiği Değere Kavuşuyor

Sahada inceleme yapıldı; destek ve memnuniyet vurgusu

Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, uzun süredir vatandaşların beklediği Sapdere-Damarlı yolunda çalışmaların devam ettiğini, devletin güçlü desteğiyle yolun hak ettiği değere kavuşacağını söyledi.

Başkan Türkcan, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ilçeye kazandırılan değerli yatırımın sahadaki ilerleyişini değerlendirdi. Sapdere-Damarlı yolunun uzun yıllardır vatandaşlar tarafından beklenen bir yol olduğunu aktaran Türkcan, ulaşımda güvenlik ve konfor açısından bu güzergahın önemine dikkat çekti.

Türkcan, sahadaki titiz çalışmayı, ekiplerin özverisini ve devlet desteğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıyan bir güzergahtır. Sahada gördüğümüz titiz çalışma, ekiplerimizin özverisi ve devletimizin güçlü desteğiyle bu yolun artık hak ettiği standarda kavuştuğunu görmek bizlere büyük bir memnuniyet veriyor."

Başkan Türkcan, hizmetlerin ilçeye kazandırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a şükranlarını sundu.

Türkcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün vatandaşlarımızla birlikte sahadaydık, hem çalışmaların ilerleyişini gördük, hem de hemşehrilerimizin memnuniyetini ve dualarını aldık. Bu birliktelik, bu dayanışma, hizmet üretme azmimizi daha da güçlendirmektedir. Allah'ım, ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bizler, milletimizin emanetini taşımanın sorumluluğuyla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

