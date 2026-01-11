Başkan Uzun: "Gazetecilik Zor Bir Meslek" — 10 Ocak'ta Sivas'ta Basınla Buluşma

Başkan Uzun: "Gazetecilik Zor Bir Meslek"

Sivas'ta basın kahvaltısı ve 10 Ocak kutlaması

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla tek tek tokalaşan Başkan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazeteciliğin zorluklarına dikkat çekti.

Programda konuşan Başkan Adem Uzun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilik gerçekten zor bir meslek. Karda, tipide, fırtınada habercilik yapan arkadaşlarımız var. Doğal felaketlerin içerisinde ya da savaş ortamlarında gazetecilik yapan arkadaşlarımız var. Zor diyoruz ama bir o kadar da riskli bir mesleği oluşturuyor. Bu zor şartlar içerisinde halkın bilgiye erişmesi, doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Bizler de bunlara gazeteciler üzerinden ulaşıyoruz. Basın, aslında demokrasinin olmazsa olmazı. Siyasi partiler, STK’lar, basın olmazsa olmaz. Bir ülkede bu mekanizmalar güzel işliyorsa demokratik açıdan ileri düzeyde olduklarını görüyoruz. Basın, aynı zamanda demokrasinin de en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Şehrin ilerlemesi, gelişmesi, halka doğru bilginin aktarılması noktasında basının çok önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etmem gerekiyor"

Konuşmaların ardından Başkan Uzun, basın mensuplarıyla sohbet ederek programı sonlandırdı.

