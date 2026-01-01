Başkan Vekili Büşra Özdemir 2026'yi İtfaiye Personeliyle Karşıladı

Antalya Büyükşehir'de nöbetçi ekiplerle yeni yıl kutlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2026 yılını itfaiye personeliyle birlikte karşılayarak yeni yıllarını kutladı.

Özdemir, Gülveren Mahallesi’ndeki Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti. Yeni yıl nöbetinde olan itfaiye, zabıta ve güvenlik personeliyle sohbet eden Başkan Vekili, personelin yeni yılını kutladı.

Muhittin Başkan'ın mesajını paylaşan Başkan Vekili Özdemir, "Başkanımız başta sizler olmak üzere tüm Antalyalı vatandaşlara selam ve sevgilerini iletiyorum. Antalyalı vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tüm ekiplerimizle görev başındayız. Yılbaşı gecesi boyunca itfaiye, zabıta, altyapı ve temizlik ekiplerimizle sahada olacağız. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 48 itfaiye istasyonunda ve 634 personelle görevinin başında. Bu akşam zabıta, ASAT ve birçok ekibimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Özdemir, 2026 yılının Antalya'ya ve ülkemize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ederek, "Dayanışmanın, adaletin ve umudun güçlendiği yeni yılda, daha güzel yarınlara birlikte yürümek dileğiyle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

Daha sonra itfaiye telsizinin başına geçen Başkan Vekili Özdemir, görev başındaki itfaiye erlerine anons yaparak, "Kıymetli çalışma arkadaşlarım, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sizlere ve ailelerinize huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. İtfaiye ekipleri de telsizden Başkan Vekili Özdemir’in yeni yılını kutladı.

