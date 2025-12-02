Başkentten İlham Tohti'ye Tam Destek: Nobel Barış Ödülü Adaylığı İçin Çağrı

Doğu Türkistanlı akademisyen ve ekonomist Doç. Dr. İlham Tohti için uluslararası kamuoyuna yönelik yeni bir özgürlük çağrısı yapıldı. Pekin’de yıllarca Çin’in önde gelen üniversitelerinde görev yapmış olan Tohti’nin, Çin yasaları çerçevesinde yürüttüğü akademik ve sivil çalışmaları nedeniyle 2014 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılması, sivil toplum kuruluşlarının yeniden gündeme taşıdığı başlıca insan hakları ihlallerinden biri oldu.

Ankara'daki programda neler konuşuldu?

İlham Tohti İnisiyatif Hareketi, İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Yesevi Hareketi Ankara tarafından düzenlenen programda, Tohti’nin düşünce özgürlüğü çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ile Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri detaylarıyla ele alındı. Toplantıda, Tohti’nin tamamen barışçıl ve meşru yöntemlerle Çinli olmayan milletlerin haklarına ilişkin çözüm arayışında bulunduğu, buna rağmen ağırlaştırılmış şartlarda cezaevinde tutulduğu vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, İlham Tohti’nin Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi yönündeki girişimler kamuoyuyla paylaşıldı. Katılımcılar, Tohti’nin adaylığının Doğu Türkistan’da yaşanan baskıların uluslararası arenada görünürlüğünü artıracağını belirtti.

Sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, Doğu Türkistan’daki güncel gelişmeler değerlendirildi. Katılımcılar, İlham Tohti’nin serbest bırakılması için uluslararası topluma daha güçlü bir çağrıda bulunulması gerektiğini ifade etti.

İnisiyatif yetkilileri, İlham Tohti’nin özgürlüğüne kavuşmasının yalnızca bireysel bir hak mücadelesi olmadığını; aynı zamanda bölgede yaşayan milyonlarca Uygur ve diğer Türk topluluklarının geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

DOĞU TÜRKİSTANLI AKADEMİSYEN VE EKONOMİST DOÇ. DR. İLHAM TOHTİ İÇİN ULUSLARARASI KAMUOYUNA YÖNELİK YENİ BİR ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI YAPILDI. PEKİN’DE YILLARCA ÇİN’İN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDE GÖREV YAPMIŞ OLAN TOHTİ’NİN, ÇİN YASALARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ AKADEMİK VE SİVİL ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 2014 YILINDA TUTUKLANARAK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDIĞI BAŞLICA İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN BİRİ OLDU.