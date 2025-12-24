DOLAR
Başvaiz Saffet Bölükbaşı: "Milli Piyango haramdır, caiz değildir"

Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, Milli Piyango ve kumarın İslam'da haram olduğunu, ikramiye ile yapılan hayırların kabul olmayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:16
Başvaiz Saffet Bölükbaşı: "Milli Piyango haramdır, caiz değildir"

Başvaiz Saffet Bölükbaşı: "Haramdır, caiz değildir"

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango bileti satışlarının arttığı dönemde, Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı piyangonun bir kumar olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.

Bölükbaşı'nın açıklaması

"Kumardan elde edilen kazanç açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse haramdır, caiz değildir." diyen Bölükbaşı, Maide Suresinden örnek vererek konuyu şu ifadelerle açıkladı:

"Yüce Rabbimiz -'Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz'- diye ifade ediyor. Dolayısıyla kumardan elde edilen kazanç açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse haramdır, caiz değildir. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) de bu konuda dikkat çekici bir hadisi var. -İnsanoğlu elinin emeğinin karşılığında kazandığından daha değerli bir şey yememiştir- buyuruyor. Davut aleyhisselam da bizzat elleriyle yaptığı zırhlardan elde ettiği parayla geçimini sağlardı. Dolayısıyla insan için en değerli şey, bizzat alın teri dökerek zihnini, kafasını, bedelini kullanarak elde ettiği gelirdir. Bu yüzden kumar kolayca kazanılan bir şey olduğu için İslam dininde haram olarak kabul edilmiştir"

Vatandaşlara uyarı: "Haramın binası olmaz"

Piyango ikramiyesiyle hayır yapmayı düşünen vatandaşlara da seslenen Bölükbaşı, "Haramın binası olmaz" atasözünü hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

"Onun yaptığı hayır, kesinlikle Allah katında makbul değildir. İnsan hayır yapacaksa kendi kazancı ile hayır yapmalıdır. Cenab-ı Hak kendi imkanı olmayıp kazanamayan insanlardan böyle bir hayır istememektedir. Dolayısıyla bu yapılan, İslam’a taban tabana zıt bir durumdur. Maide Suresi’ndeki ilgili ayette Cenab-ı Hak bunun haram olduğunu ifade ediyor. Peygamberimiz de Davut aleyhisselam gibi bir kral peygamberin bile devlet gelirlerinden değil, bizzat kendi emeği ile yemesini ifade ediyor. Onun için bize düşen şey, Allah’ın verdiğine razı olup rızkın peşinde koşarak alın teri sonucunda elde edeceği yemeği yemelerini tavsiye ediyoruz"

