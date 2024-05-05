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Batı'da sıcaklıklar artıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli havalar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahmini: Hafta sonu yurt genelinde yağış var! Batı'da sıcaklıklar artarken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün güneşli havalar hakim olacak.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:59
Batı'da sıcaklıklar artıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli havalar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'den gelecek haftanın hava durumu tahminleri geldi. Bu gece ve yarın iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının düşeceği ve zirai donda uyarısı yapıldı. Doğu'da ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışlı Sistem Doğu'dan Batı'ya Hareket Edecek:

Pazartesi ve Salı günleri doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Salı gününden itibaren ise batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artmaya başlayacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek ve parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Cumadan Sonra Yeni Bir Yağış Sistemi:

Cuma gününden sonra yurt genelinde yeni bir yağış sisteminin etkisine girilecek.

Önümüzdeki hafta sonu oldukça yağışlı hava bekleniyor.

hava-durumu

Detaylı Hava Durumu:

Bu gece ve yarın: İç kesimlerinde gece sıcaklıkları düşecek, Ankara'da 2 dereceye kadar düşüş bekleniyor. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceler görülebilir.

Pazartesi ve Salı: Doğu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Van ve Erzincan dışındaki illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Salıdan itibaren: Batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artmaya başlayacak.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma: İstanbul, Ankara ve İzmir'de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve Pazar: Yurt genelinde yeni bir yağış sisteminin etkisine girilecek ve oldukça yağışlı hava bekleniyor.

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