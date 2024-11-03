DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.344.186,83 1,69%

Batı Şeria'da Filistinli Çocuğun Ölümü

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurdu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:32
Batı Şeria'da Filistinli Çocuğun Ölümü

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinli Çocuğu Vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, İsrail askerleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Naci Nidal el-Baba, yaşamını yitirdi.

Şiddet Olayı

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında meydana gelen olayda, Naci Nidal el-Baba, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sonuçlar ve Gelişmeler

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 168'i çocuk olmak üzere toplamda 768 Filistinli hayatını kaybetti.

Öne Çıkan Başlıklar:
  • Batı Şeria'da yaşanan şiddet olayları artıyor.
  • Filistinli çocuklar, gerginliğin merkezinde.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan ve İran Hazar Denizi'nde Ortak Tatbikat Düzenleyecek
2
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Uzun Vadeli Yatırım Kredilerini Gündeme Aldı
3
Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları Tespit Edildi
4
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
5
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal'a Hapis Cezası Onandı
6
İsrail Ordusu Beyrut'ta 15 Noktaya Hava Saldırısı Düzenledi
7
Charlie Hebdo Saldırısına İlişkin Davada Ömür Boyu Hapis Cezası

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor