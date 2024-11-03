Batı Şeria'da Filistinli Çocuğun Ölümü

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinli Çocuğu Vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, İsrail askerleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Naci Nidal el-Baba, yaşamını yitirdi.

Şiddet Olayı

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında meydana gelen olayda, Naci Nidal el-Baba, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sonuçlar ve Gelişmeler

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 168'i çocuk olmak üzere toplamda 768 Filistinli hayatını kaybetti.