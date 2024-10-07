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Batı Şeria'da Gazze Şeridi Protestosu: Filistinlilerin İsyanı

Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım savaşını protesto etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:45
Batı Şeria'da Gazze Şeridi Protestosu: Filistinlilerin İsyanı

Batı Şeria’da Gazze Şeridi İçin Protestolar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşına karşı Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında protesto düzenledi. Filistinli grupların ve aktivistlerin öncülüğünde yapılan eylemler, savaşın birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Ramallah'ta Büyük Katılım

Ramallah'ın merkezindeki El-Menara Meydanı'nda buluşan yüzlerce kişi, şehirde yürüyüş yaparak bu durumu kınadı. Protestocular, Filistin bayraklarının yanı sıra, Gazze'deki saldırıları kınayan pankartlar taşıdı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Aktivistlerden Anlamlı Mesajlar

Protestoya katılan aktivist Hayri Hanun, "İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırımına karşı direnişimizi göstermek için buradayız," dedi. Hanun, Filistin topraklarının terk edilmeyeceğini vurgulayarak, "İsrail, halkımızın iradesini ve direnişini kıramayacaktır," şeklinde konuştu.

Diğer Kentlerde de Benzer Protestolar

Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya ve Eriha gibi kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi. Son günlerde yaşanan çatışmalarda, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda 41,909 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakam arasında 17,000'den fazla çocuk ve 11,378 kadın da bulunuyor.

Halkın Çektiği Zorluklar

Hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar nedeniyle sivil altyapının tahrip edildiği bildiriliyor. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor, bu da halkın büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor.

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