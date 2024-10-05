Batı Şeria'da Gazze ve Lübnan İçin Dayanışma Gösterisi

Batı Şeria'da Dayanışma Gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde, Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi.

Özgürlükleri Savunma Merkezi'nin Çabaları

Özgürlükleri Savunma Merkezi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ve Bağımsız Şahsiyetler Buluşması'nın organize ettiği bu protestoya katılan kalabalık bir grup, İsrail'in bu bölgelere yönelik uyguladığı "soykırım savaşı"na karşı çıktı.

Göstericilerin Sloganları

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan katılımcılar, "Ölmek var aşağılanmak yok" ve "Gazze, hiçbir rüzgar seni sarsamaz" gibi cesaret verici sloganlar attılar. Ayrıca Hizbullah, Yemen ve Irak'a destek sunan ifadeler de öne çıktı.

Siyasi Aktivist Ömer Assaf'ın Açıklamaları

Siyasi aktivist Ömer Assaf, gösteri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun, "İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir yıl dönümünde" düzenlendiğini belirtti. Assaf, katılımcıların güçlü bir mesaj gönderdiklerini, bu mesajın İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki eylemlerinin durdurulması ve uluslararası toplumun çifte standart politikalarına son vermesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etti.

Filistin Nüfusuna Yönelik Etkiler

Assaf, konuşmasında son olarak, İsrail saldırılarında "Filistin nüfusunun yüzde 15'inin yaralandığını" ifade ederek, katılımcıların direniş ruhuna ve mücadelesine destek verdiklerini, aynı zamanda soykırıma karşı durduklarını vurguladı.