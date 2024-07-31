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Batı Şeria'da İsrail Saldırıları ve Yaralı Filistinliler

İsrailliler, Batı Şeria'da yaralı Filistinlilere sağlık ekiplerinin ulaşmasını engelledi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:01
Batı Şeria'da İsrail Saldırıları ve Yaralı Filistinliler

Batı Şeria'da Yaşanan Olaylar

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarına yönelik baskılar devam ediyor. Son yaşanan olayda, bir grup İsrailli, Beytüllahim'in güneyindeki Halle Nahle bölgesinde bir baskın düzenleyerek bölge sakinlerine ateş açtı.

Yaralıların Durumu ve Sağlık Ekiplerinin Engellenmesi

Yaşanan çatışmalar sonucunda çok sayıda Filistinli yaralanırken, İsrailli güçlerin bölgeyi abluka altına alması nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşması engellendi.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, yaralı Filistinlilerin alıkonulduğunu ve sağlık ekiplerinin onların yardımına ulaşmaya çalıştığını bildirdi. Şu ana kadar, gerçek merminin isabet ettiği 33 yaşındaki bir kişi tedavi edilebildi.

Baskılar ve Gözaltılar Artıyor

Bununla birlikte, Kızılay, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde, 18 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını da duyurdu.
Bu olaylar, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların bir parçası olarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı operasyonları ve baskınlarda artış yaşandığını gösteriyor.

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