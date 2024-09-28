Batı Şeria'da Nasrallah'a Yönelik Suikaste Tepkiler Yükseliyor

Filistinli Gruplardan Sert Tepkiler

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesine yönelik sert tepkilerde bulundu.

Filistin Halk Partisi, Nasrallah'ın "cuma günü işgalci İsrail tarafından düzenlenen korkakça bir suikast sonucu şehit edildiğini" duyurdu. Parti, "Bu toplu suikastı en sert tonla kınıyoruz," açıklamasını yaptı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, işgalcilerin bu eyleminin "Filistin ve Lübnan direniş güçlerinin iradesini kırmaya yetmeyeceğini" belirtti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, "Direnişin lideri, Hizbullah Genel Sekreteri ve bir dizi kahramanı, Kudüs yolunda kaybettik," diyerek Nasrallah ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi, Nasrallah'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ayrıca, Filistin Avukatlar Birliği de acil davalar dışında pazar günü tüm mahkemelerde çalışmayı askıya aldığını açıkladı.

Gösteriler ve Grev Çağrıları

Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentlerinde yüzlerce Filistinli, Nasrallah'a yönelik suikastı protesto etmek maksadıyla toplandı. Gençlerin sosyal medya aracılığıyla organize ettiği bu gösterilerde, protestocular Nasrallah’ın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyarak İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Nablus'ta benzer bir eylem düzenlenirken, Cenin kentindeki ulusal ve İslami gruplar da sağlık hizmetleri dışında pazar günü için genel grev çağrısı yaptı.