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Batı Şeria'da Yeni Saldırılar: 4 Filistinli Yaralandı

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 4 Filistinli yaralandı, çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:46
Batı Şeria'da Yeni Saldırılar: 4 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da Yaralanmalar ve Saldırılar

İsrail ordusu ve Batı Şeria'daki işgalci İsrail yerleşimcileri, çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda belirli evlere baskın düzenlendi. Baskın sırasında açılan ateş sonucu bir Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

Çatışmalar ve Yıkımlar

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Batı Şeria'nın Nablus kenti doğusundaki Balata ve Asker Mülteci Kampları’nda Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Nablus'taki Balata Kampı’nda ise İsrail buldozerleri bazı manav dükkanlarını yıktı.

Nablus'a bağlı Beyt Furik beldesinde gerçekleştirilen baskına karşı çıkan Filistinlilere, İsrail askerleri gerçek mermilerle ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti. Filistin Kızılayı, bu çatışmalarda yaralanan 17 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Baskın ve Saldırılar

Ramallah'ta, İsrail askerleri Beyt Rima, Nebi Salih ve Kefer Ayn beldelerine baskın yaparak havaya ateş açtı.

WAFA'nın aktardığına göre, Nablus'un güneyindeki Celud köyünde de Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, üç evi, bir tavuk çiftliğini ve çevresindeki tarım arazilerini ateşe verdi. Köy Meclisi Başkanı Raid Hac Muhammed, bazı köy halkının kısa bir süreliğine rehin alındığını belirtti.

Filistin Kızılayı’nın yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun baskınları devam ederken, Stratejik olarak önemli zeytin hasadındaki çiftçiler de hedef olmaya devam ediyor. İsrail tarafından sağlanan verilere dayanan bazı tahminlere göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla yerleşimci bulunmaktadır.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki bu bölgelerde İsrail askeri güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 160'ı çocuk olmak üzere toplamda 757 Filistinli hayatını kaybetti.

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