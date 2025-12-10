DOLAR
Batman Çamlıtepe'de Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman Çamlıtepe Mahallesi'ndeki trafo yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; olayda yaralanma yok, trafoda maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:53
Batman Çamlıtepe'de trafo yangını kontrol altına alındı

Vatandaşların ihbarı ve hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Batman’ın Çamlıtepe Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, trafodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, zamanında yapılan müdahale sayesinde yangının geniş çapta yayılmasının önüne geçti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

