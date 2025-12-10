Batman Çamlıtepe'de trafo yangını kontrol altına alındı

Vatandaşların ihbarı ve hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Batman’ın Çamlıtepe Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, trafodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, zamanında yapılan müdahale sayesinde yangının geniş çapta yayılmasının önüne geçti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

