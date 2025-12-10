DOLAR
Batman'da Apartman Yangını: Galaksi Sitesi'nde Alevler Söndürüldü

Batman Kardelen Mahallesi'ndeki Galaksi Sitesi'nde 4'üncü kat merdiven boşluğunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:11
Batman'da Apartman Boşluğunda Yangın Söndürüldü

Galaksi Sitesi, Kardelen Mahallesi

Batman’da bir apartmanın boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Kardelen Mahallesinde bulunan Galaksi Sitesinde, 4'üncü kat merdiven boşluğunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

