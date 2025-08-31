Batman'da asansör halatı koptu: 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi'nde feci kaza

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam 3'üncü kattaki evine ulaşmak amacıyla daha önce bina dışına yaptırdığı asansöre bindi.

Bu sırada asansörün halatı koptu ve kabin zemine düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Eroğlu, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Eroğlu kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.