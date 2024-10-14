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Batman'da Çiğ Köftecinin Çalınan Bisikleti Bulundu

Batman'da çiğ köfteci İdris Ekinci'nin çalınan bisikleti, polis tarafından kısa sürede geri getirildi ve duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:15
Batman'da Çiğ Köftecinin Çalınan Bisikleti Bulundu

Batman'da Çiğ Köfteci İdris Ekinci'nin Bisikleti Bulundu

Batman'da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan İdris Ekinci, bisikletinin çalınmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı ilginç çağrıyla dikkat çekti. Ekinci, bisikletinin geri gelmesi için 'Sayın hırsız bey' diyerek çektiği bir video ile hırsıza seslendi.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Olay, 4 Ekim tarihinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ekinci'nin evinin önünde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan bisikleti bulmak için hemen harekete geçti.

Bisiklet Ekinci'ye Teslim Edildi

Uzun çalışmalar sonucu, Ekinci'nin bisikleti bulundu ve Asayiş Şube Müdürü Gökhan Hazar tarafından kendisine teslim edildi. Ekinci, bulunduğu için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, bisikletini bir kişiye hediye ettiğini söyledi.

Teşekkür ve Duygusal Anlar

Ekinci, bisikletin bulunmasında katkı sağlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve polis ekiplerine teşekkür etti. Ekinci'nin hediye ettiği bisikletin yeni sahibi Mehmet Beşir Eroğlu da yaşadığı mutluluğu dile getirerek, bu güzel olayın kendisini çok etkilediğini belirtti.

Sosyal Medyada Çalkalanan Video

Ekinci'nin sosyal medya üzerinden yaptığı video, pek çok izleyici tarafından ilgiyle karşılandı. Ekinci, "Sayın hırsız bey. Bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Neden benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Bisikletimi getir tamam kurban. Vallahi seni şikayet etmeyeceğim," ifadelerine yer verdi.

Batman Valisi Canalp'ın, Ekinci'ye bisiklet hediye edilmesi için talimat verdiği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ardında, tüm Batman halkına çiğ köfte dağıtma vaadini beklediği bilgisi paylaşıldı.

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek...

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek video çeken İdris Ekinci'nin bisikleti, bulunup teslim edildi.

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek...

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek video çeken İdris Ekinci'nin bisikleti, bulunup teslim edildi.

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek...

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek video çeken İdris Ekinci'nin bisikleti, bulunup teslim edildi.

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek...

Batman da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan ve çalınan bisikleti için "sayın hırsız" diyerek video çeken İdris Ekinci'nin bisikleti, bulunup teslim edildi.

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