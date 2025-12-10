DOLAR
Batman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Ev Yangını Söndürüldü

Batman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:14
Batman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Ev Yangını Söndürüldü

Batman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde ev yangını söndürüldü

Batman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın gelişimi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar oluştu.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

BATMAN'IN CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

BATMAN’IN CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

