Batman’da İlk Laminoplasti: 11 Yaşındaki Bünyamin'in Bel Kemikleri Çıkarılıp Tekrar Takıldı

Batman’da İlk Laminoplastiyle Başarı: Bünyamin Sağlığına Kavuştu

Doğuştan meningomyelosel hastası 11 yaşındaki çocuk, yüksek riskli ameliyatla felç riskini atlattı

Doğuştan meningomyelosel hastalığıyla dünyaya gelen 11 yaşındaki Bünyamin Çiçek, omurilikte sinirlere baskı yapan bir kitle nedeniyle ciddi bir felç riskiyle karşı karşıya kaldı. Batman’da gerçekleştirilen ileri cerrahi müdahaleyle hasta sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz tarafından yapılan operasyon, şehirde ilk kez uygulanan laminoplasti tekniğiyle gerçekleştirildi. Ameliyatta omurganın belirli bölümleri geçici olarak çıkarılıp işlem sonrasında tekrar yerine kondu.

Op. Dr. Semiz ameliyat hakkında, 'Bu tür vakalarda en küçük bir sinir hasarı bile kalıcı felce yol açabilir. Amacımız sadece mevcut sorunu çözmek değil, çocuğun geleceğini de korumaktı. Şükürler olsun ki hastamızda hiçbir nörolojik kayıp gelişmedi' ifadelerini kullandı.

Uzman, ayrıca yöntemin omurgaya vida veya platin yerleştirmeden tamamlandığını vurgulayarak, 'Bu yöntemle omurganın doğal yapısını koruduk. Böylece çocuğumuzun ilerleyen yıllardaki büyüme ve gelişimi de güvence altına alınmış oldu' dedi.

Ameliyat sonrası aile, yaşadıkları kaygıyı dile getirerek, 'Çok zor bir süreçti. Felç olma ihtimali bizi çok korkutuyordu. Doktorumuza ve sağlık ekibine güvenimiz boşa çıkmadı. Oğlumuzun sağlığına kavuşması bizim için önemli' şeklinde teşekkür etti.

Başarılı operasyonun ardından Bünyamin Çiçek’in genel durumunun iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü bildirildi. Kamu hastanesinde gerçekleştirilen bu ileri düzey cerrahi müdahale, benzer riskler taşıyan çocuk hastalar için umut kaynağı oldu.

