Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Batman Pazaryeri Mahallesi'nde elektrikli kapı arızası nedeniyle kuaför dükkanında mahsur kalan 3 kişi, Batman itfaiyesinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:16
Olay

Pazaryeri Mahallesi'nde bulunan bir erkek Kuaförü dükkanında, elektrikli kapı sisteminin arıza nedeniyle çalışmaması sonucu 3 kişi içeride mahsur kaldı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Batman itfaiyesi ekipleri, içeride kilitli kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren titiz ve zorlu çalışmaların ardından, dükkan içerisinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

